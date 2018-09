Bandes-annonces : La Prophétie de l'horloge, Bumblebee, Johnny English et l'Opération Finale

Cette semaine il y en a pour tous les goûts : fantastique (La Prophétie de l'horloge), drame historique (Un Peuple et son roi), comédie (I Feel Good) et thriller (L'ombre d'Emily). Du côté des bandes-annonces, Bumblebee et Johnny English sont de retour, tandis que Netflix se penche sur le cas d'Adolf Eichmann.

Des murs, une horloge, un peuple et un roi

Le fantastique revient en force cette semaine dans La Prophétie de l'horloge, un film d'Eli Roth : « Lewis, 10 ans, lorsqu’il part vivre chez son oncle dans une vieille demeure dont les murs résonnent d’un mystérieux tic-tac. Mais lorsque Lewis réveille les morts accidentellement dans cette ville, en apparence tranquille, c’est tout un monde secret de mages et de sorcières qui vient la secouer ». Le film obtient une moyenne de 6,3 sur 10 chez IMDb.

Si vous préférez les drames historiques, alors Un Peuple et son roi devrait vous plaire. L'histoire se déroule en 1789 à Paris. Pour ceux qui auraient besoin d'une piqure de rappel, il est évidemment question de la prise de la Bastille et de l'exécution du roi. Pierre Schoeller en est le réalisateur, il était également aux commandes de Versailles.

Jean Dujardin va bien, mais Blake Lively a disparu

Il y aura aussi une comédie à l'affiche : I Feel Good, avec Jean Dujardin et Yolande Moreau : « Monique dirige une communauté Emmaüs près de Pau. Après plusieurs années d’absence, elle voit débarquer son frère, Jacques, un bon à rien qui n’a qu’une obsession : trouver l’idée qui le rendra riche. Plus que des retrouvailles familiales, ce sont deux visions du monde qui s’affrontent ».

Enfin, le thriller L'ombre d'Emily vous plongera dans l'enquête de Stéphanie (Anna Kendrick) pour découvrir la vérité sur la soudaine disparition de sa meilleure amie, incarnée par Blake Lively. Sur IMDb, la moyenne des notes est actuellement de 7,2 sur 10, mais de 5,9 sur 10 seulement chez SensCritique

Joaquin Phoenix donne vie au Joker, Gary Kurtz rejoint les étoiles

Todd Philips, réalisateur du film Joker qui sortira en 2019, mais aussi de la saga Very Bad Trip, a mis en ligne une courte vidéo sur Instagram montrant Joaquin Phoenix (alias Arthur Fleck/le Joker) dans son costume et avec son maquillage si particulier. Elle se marie parfaitement bien avec une autre vidéo (amateur ?) prise lors du tournage d'une séquence dans le métro. Robert De Niro et Zazie Beetz seront également à l'affiche.

Triste nouvelle pour continuer avec le décès de Gary Kurtz à l'âge de 78 ans. Les amateurs de « la force » savent certainement de qui il s'agit : le producteur des deux premiers opus de la trilogie originale de Star Wars. « Toute la famille Star Wars est affectée par le décès de Gary » lâche Georges Lucas dans un communiqué.

Le réalisateur ajoute que « sa contribution en tant que producteur a permis de faire vivre ces histoires sur grand écran, malgré des conditions de tournage qui étaient parfois difficiles et éprouvantes », des raisons qui l'ont poussé à ne pas rempiler pour le Retour du Jedi. Pour certains, il a beaucoup contribué à développer le concept de « la force » omniprésent dans tous les épisodes de Star Wars.

Star Wars : vers un « ralentissement du rythme » des sorties ?

Toujours dans l'univers La Guerre des Étoiles, Bob Iger (CEO de Disney) a accordé une interview à The Hollywood Reporter sur la saga : « J'ai pris la décision sur le rythme de publication et, en regardant en arrière, je pense que mon erreur (que j'assume) était d'en faire un peu trop, trop vite. Vous pouvez vous attendre à un ralentissement du rythme, mais cela ne signifie pas que nous ne ferons plus de films [...] nous allons faire un peu plus attention au volume et au timing ».

Il ajoute que J.J. Abrams s'occupe actuellement de produire Star Wars: Episode IX, le dernier volet de la troisième trilogie prévu pour décembre 2019. Rappelons que les créateurs de Game of Thrones (D. B. Weiss et David Benioff) planchent de leur côté sur d'autres films Star Wars. Bref, un ralentissement, mais visiblement pas trop non plus.

Depuis décembre 2015, quatre films sont déjà sortis au cinéma : les épisodes VII (Le Réveil de la Force) et VII (Les Derniers Jedi), ainsi que des dérivés : Rogue One: À Star Wars Story et Solo: A Star Wars Story. Un rythme d'un par an, il sera donc difficile de faire pire.

Bumblebee et Johnny English : deux « agents secrets »

Dans un mois, Bumblebee sera sur grand écran. Oui, il s'agit bien d'un spin-off de Transformer centré sur l'Autobot prenant la forme d'une voiture jaune. Paramount vient de mettre en ligne la « bande-annonce finale ». L'histoire se déroule une vingtaine d'années avant le premier film de la saga et nous dévoilera « la naissance d'un héros ».

Dans Johnny English Contre-Attaque, Rowan Atkinson (alias Mr Bean) reprend du service (pour la troisième fois) comme agent secret malgré lui. Parodiant James Bond, il va devoir plonger dans les nouvelles technologies et la réalité virtuelle. Un sujet qu'il maitrise évidemment sur le bout des doigts (ou pas) comme le reste : « Avec ses méthodes obsolètes, Johnny English doit relever les défis de la technologie moderne pour assurer la réussite de sa mission ». Au cinéma le 10 octobre.

Ralph 2.0 casse internet, Jeremy Pancras se casse le dos

Disney a mis en ligne une nouvelle vidéo de présentation pour Ralph 2.0 (ou Ralph casse Internet), avec Vanellope von Schweetz évidemment à ses côtés. Cette dernière va se lancer dans des courses de voitures un peu particulières (avec des chiens agressifs, des requins, etc.), tout en jouant les princesses avec d'autres personnages Disney. Il faudra attendre janvier 2019 pour que le film d'animation débarque au cinéma.

Une première bande-annonce pour Would You a été publiée : « Après s'être cassé le dos en compétition, le Freeskieur français Jeremy Pancras tente d'expliquer ce que signifie d'être un Freeskieur et de suivre ses passions ». D'autres sportifs comme Alex Ferreira, Brobby Leeds, Colby Stevenson, Dylan Sondrup et Hugo Laugier seront à l'affiche.

Netflix : Opération Finale, Daredevil, la vie de couple, etc.

Le 3 octobre, Netflix mettra en ligne l'Opération Finale avec Ben Kingsley et Oscar Isaac. L'histoire retrace « la mission audacieuse et brillamment exécutée de capture d'Adolf Eichmann, l'un des architectes principaux de l'Holocauste ».

La plateforme de streaming a également dévoilé la date de sortie de la troisième saison de Daredevil, avec un une nouvelle bande-annonce à la clé : ce sera le 19 octobre. Quelques jours plus tard, le 5 octobre, la deuxième saison de Big Mouth sera proposée.

Dans un registre bien différent, Little Things sera également disponible le 5 octobre sur la plateforme de streaming : « Un couple de vingtenaires en concubinage se cherche, vivant les hauts et les bas du travail et des relations dans le monde contemporain de Mumbai ».

Le 19 octobre, ce sera au tour de Wanderlust (avec Toni Collette), là encore sur la vie de couple : « Après un accident de vélo qui les fait réfléchir à leur couple, une thérapeute essaie de raviver la flamme de l'amour avec son mari ».

Terminons avec Ils m'aimeront quand je serai mort : « Ce documentaire passionnant s'intéresse au film The Other Side of the Wind sur lequel Orson Welles a travaillé pendant une décennie avant sa mort sans le terminer ».

Comme toujours, n'hésitez pas à nous signaler les films qui vous intéressent via les commentaires ou bien sur ce sujet dédié aux critiques cinéma de notre forum.