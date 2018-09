Replay : Lehman Brothers, aéronautique et cité volcanique

Ces derniers jours,le petit écran a tiré les enseignements de la crise des « subprimes », en explorant en détail les événements. Il s'intéresse aussi à la vie de l'ingénieur aéronautique Claude Dornier, qui a marqué le 20e siècle, avant de plonger dans un volcan. Il s'approche aussi de Tchernobyl, qui attire aujourd'hui les touristes.

Chaque semaine, nous vous proposons une sélection manuelle de ce qu'il ne fallait pas manquer dans vos programmes TV. Garantie sans sponsoring et autre tracking de vos habitudes, vous permettant de savoir ce qu'il y a d'intéressant à regarder en replay ce week-end (surtout s'il ne fait pas beau et que votre séance de VTT tombe à l'eau).

Nous utilisons ainsi seulement nos petits bras et éventuellement vos suggestions. Si vous repérez une émission qui mérite selon vous de paraître dans notre sélection, vous avez deux possibilités :

Notez que la sélection se limite pour le moment aux replays de programmes TV, mais pourra s'étendre à d'autres médias. Nous avons pour le moment quelques idées et ferons sans doute des essais dans les semaines à venir. Mais n'hésitez pas à nous proposer vos suggestions, cette chronique évoluant pour vous et avec vous, à ciel ouvert ;)

Dettes, Tchernobyl et Hollywood

Cette semaine, en plus de son enquête sur Lehman Brothers (voir plus bas), Arte diffuse deux autres émissions : une plongée dans l'histoire (et les travers) de la banque sino-britannique HSBC et « Morts à crédits : la spirale infernale du surendettement ». Les deux émissions sont en ligne jusqu'au 16 novembre.

Arte Regards se rend dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, dont une partie est devenue un lieu touristique. Xenius se penche sur les champignons, « moteurs de l'évolution » (jusqu'au 18 décembre).

De son côté, Quotidien revient sur les problèmes au démarrage de RMC Sport, que nous avons nous-mêmes détaillés. RMC Découverte part en quête du triangle des Bermudes, dans un documentaire plus divertissant qu'informatif (en ligne jusqu'au 26 septembre).

Sur France 2, Envoyé Spécial s'intéresse à des réticences locales à l'installation d'éoliennes (jusqu'au 20 octobre). Arte propose son second épisode de « L'École du futur », qui explore l'apport des neurosciences à l'éducation ; en ligne jusqu'au 20 novembre. Enfin, « Hollywood Confidential, les égouts du paradis » explique les relations entre cinéma américain et censure. Il est visionnable jusqu'au 20 octobre.

Claude Dornier, innovations dans l'aviation (jusqu'à ce soir)

Arte s'intéresse aussi à la vie de Claude Dornier, « pionnier de l'aviation », et de son entreprise. Née avant la Seconde Guerre mondiale, la société d'origine franco-allemande a notamment contribué aux avancées dans la propulsion des avions.

L'émission raconte longuement le caractère et les qualités d'ingénieur du personnage, entre autres via des entretiens avec ses enfants. Elle s'intéresse aussi à l'état actuel de l'entreprise.

Retour sur l'affaire Lehman Brothers (jusqu'au 15 octobre)

Dans un documentaire, Arte interroge d'anciens du groupe Lehman Brothers, ainsi que des experts des banques pour comprendre les motivations et les conséquences des « subprimes », ces « prêts toxiques » qui ont causé le désastre financier de 2008.

Ces crédits hypothécaires à haut risque pour l'emprunteur sont explorés dans leurs moindres détails. L'équipe rencontre entre autres des personnes chargées de contrôler les dossiers des emprunteurs, qui ont peu à peu vu les examens être critiqués, voire ignorés.

Goma et le mont Nyiaragongo (jusqu'au 27 septembre)

Sur France 5, Science grand format se rend dans la cité congolaise de Goma, construite sur d'anciennes coulées de lave du mont Nyiragongo. En activité et connu pour « toujours fumer », il serait considéré comme l'un des plus dangereux au monde, justement pour cette proximité avec des habitations.

Le documentaire catalogue les interactions entre le mont et les habitants, ainsi que les dangers concrets qu'il fait peser sur ces derniers, bien au-delà des éruptions. Avec des entretiens, des images de synthèse et le suivi de scientifiques sur le terrain, l'émisison s'approche au plus près de ce que le Nyiragongo représente.