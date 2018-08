Cour de cassation et associations réclament les décrets sur l’ouverture des décisions de justice

Près de deux ans après la promulgation de la loi Numérique, les décrets organisant la mise en Open Data de la jurisprudence n’ont toujours pas été publiés. Le gouvernement préfère visiblement attendre l’adoption du projet de loi de réforme de la justice, au grand dam de nombreux professionnels du droit.

La Cour de cassation a solennellement tiré la sonnette d’alarme, début juillet. La plus haute juridiction de l’ordre judiciaire a en effet profité de la présentation de son dernier rapport d’activité pour appeler l’exécutif à publier « sans plus attendre » les décrets d’application des articles 20 et 21 de la « loi Lemaire » de 2016.

Combinés, ces deux articles prévoient que toutes les décisions rendues par les juridictions administratives et judiciaires soient mises gratuitement à la disposition du public, après « analyse du risque de ré-identification des personnes ».

La Cour de cassation en appelle à la « responsabilité » de l’État