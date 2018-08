EU Disinfolab et le RGPD : interview de Me Oriana Labruyère

Me Oriana Labruyère, spécialiste en données personnelles, revient dans nos colonnes sur l’étude EU Disinfo Lab, publiée en août pour cartographier le bruit social de l’affaire Benalla. Ces données ont suscité de nombreuses réactions et se pose désormais une problématique RGPD.

La Commission nationale de l'informatique et des libertés a annoncé jeudi 9 août qu'elle allait instruire « les plaintes dont elle a été saisie ». Ces plaintes concernent les conditions dans lesquelles une structure belge, EU Disinfo Lab, a publié une série de fichiers analysant les tweets et retweets de l’affaire Alexandre Benalla dans le cadre d’une étude sur « les ressorts d'un hyperactivisme sur Twitter » (l’étude).

Entre le 19 juillet et le 3 août, 4,5 millions de posts ont été passés au tamis avec la solution Visibrain par cette ONG dirigée par Alexandre Alaphilippe, Gary Machado et Nicolas Vanderbiest. Au final, 47 % d’entre eux proviendraient de seulement 1,34 % des comptes. Parmi les plus actifs, des comptes seraient pro-Mélenchon, pro-Rassemblement national, russophiles, etc. « 2 600 comptes Twitter ont été suractifs, tweetant plus de 300 fois/semaine et en tout 1 767 682 fois (soit 44 % du total posté !). Nos experts notent une corrélation de 27 % avec des comptes pro-russes déjà repérés en France » a soutenu l’ONG.

Dans l'agenda, l’étude est tombée à point nommé, ouvrant une opportunité de diversion. En plein cœur d’un été marqué par l’affaire Benalla, des représentants du gouvernement se sont rapidement emparés de ces affirmations. Benjamin Griveaux, porte-parole de l’exécutif, s’est réjoui « que toute la transparence soit faite sur la diffusion de ce type de messages ». Pour Mounir Madjoubi, secrétaire d’État au numérique, voilà un parfait témoignage d’« une volonté d'utiliser une 'actualité chaude' pour accélérer sa diffusion et favoriser une polarisation de l'opinion ».

En amont de cette étude, plusieurs fichiers ont été publiés. Ces données brutes rassemblent pour l’un 55 000 comptes ayant tweeté sur l’affaire Benalla. Il avait été enrichi un temps d’un résumé de leur profil public, et donc parfois des orientations sexuelles ou religieuses de chaque intéressé placardées publiquement dans leur bibliographie. Un autre répertorie près de 4 000 comptes d’hyperactifs, isolés notamment parce qu’ils avaient publié des fausses informations, du moins selon les critères identifiés par l’ONG. Enfin, un troisième fichier classait les personnes selon leur sensibilité politique. Ce dernier n’est depuis plus disponible.

Ces diffusions ont quelque peu agacé les personnes cataloguées (voir ce billet de Yann Bisou, maitre de conférence en droit privé, classé parmi les hyperactifs) au point que nombre d’entre eux ont décidé de saisir la Cnil. À l’heure du règlement général sur la protection des données personnelles, se pose en effet la question de la solidité juridique de tels fichiers. Saisie à maintes reprises, la Cnil mène actuellement l’enquête. En attendant ces conclusions, nous avons pu échanger avec Me Oriana Labruyère sur les problématiques soulevées au regard des problèmes apparents.

La Cnil a été saisie de l’affaire EU Disinfo Lab, comment l’enquête va se dérouler?

La commission devrait notamment se rapprocher de son homologue belge puisque le traitement a été réalisé, de ce que déclare l’ONG, sur le fondement du droit belge également. Les deux autorités vont travailler de concert, au besoin en faisant appel au Comité européen de la protection des données. L’entreprise n’a pas simplement à rendre des comptes à la France, elle devrait également se justifier auprès de son autorité nationale si, du moins est constatée, une violation du droit belge.

Qu’en est-il des personnes qui seraient en dehors du territoire français ou belge dans cette affaire ?