Clés de sécurité sous iOS  : Yubico propose un SDK, LastPass supporte les Yubikey Neo

Si les possibilités d'iOS en matière de NFC sont assez limitées, même dans sa dernière version, cela n'empêche pas constructeurs et développeurs de s'adapter. Yubico a ainsi mis en ligne un SDK permettant le support de ses clés de sécurité. Last Pass l'utilise désormais.

L'utilisation des clés de sécurité a beau être de plus en plus courante pour renforcer la sécurité des sites web et autres services, notamment grâce à l'adoption de nouveaux standards en la matière, le mobile reste un problème. Même sous Android où le Bluetooth et le NFC peuvent être facilement exploités (voir notre test de la clé Feitian Multipass).

Sous iOS, Il était presque impossible jusqu'à maintenant de trouver une solution hors de l'utilisation d'une clé Bluetooth. Dommage, puisque certaines clés sans pile sont dotées de la technologie NFC.

Yubico publie un SDK dédié au NFC sous iOS