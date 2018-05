La proposition de loi LREM pour muscler l’interdiction du téléphone à l’école et au collège

Les députés LREM, dont Richard Ferrand, qui assure la présidence du groupe, ont déposé une proposition de loi « relative à l’interdiction de l’usage du téléphone portable dans les écoles et les collèges ». Elle sera examinée en séance le 7 juin prochain.

« Nous interdirons l’usage des téléphones portables dans l’enceinte des écoles primaires et des collèges ». Durant la campagne 2017, le candidat Macron avait fait connaître son vœu de prohiber ces appareils dans ces enceintes scolaires.

Près d’un an plus tard, les députés LREM ont répondu à l’appel de celui devenu président. Dans une proposition de loi enregistrée hier à l’Assemblée nationale, les parlementaires de la majorité jugent « nécessaire de consolider le cadre juridique pour permettre l’interdiction effective du téléphone portable dans toutes les écoles et tous les collèges et sécuriser les directeurs et chefs d’établissement mettant en œuvre cette interdiction ».

Porno, cybersexisme, le portable de tous les maux