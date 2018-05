Le récap' des bons plans du moment, semaine 20

Alors que la semaine a été marquée par des failles de sécurité dans les systèmes d'exploitation et des emails chiffrés, Canal+ a décidé de proposer l'Apple TV 4K comme décodeur OTT à ses abonnés. Imperturbables, les revendeurs continuent de proposer des promotions.

Plusieurs SSD sont à tarif réduit cette semaine, notamment le Samsung 860 Evo de 250 Go à moins de 60 euros, ou le Crucial MX500 de 500 Go (format M.2) à 122,11 euros. LDLC a décidé de faire du ménage dans son coin des affaires, avec 20 % de remise via le code BONCOIN.

Du côté des opérateurs, Bouygues Telecom propose son forfait 30 Go à 6,99 euros par mois, pendant un an, tandis que RED by SFR est à 10 euros par mois, mais sans limite de durée. Si vous êtes à la recherche d'un smartphone, notre page des bons plans dispose d'une rubrique dédiée.

Comme d'habitude, voici l'ensemble des offres disponibles, triées par catégorie :