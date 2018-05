Mobile : sur un an, près de 2 millions de cartes SIM ont été mises en service

Au premier trimestre, la chute du prépayé s'est poursuivie, tout comme celle des forfaits avec engagement. En métropole, opérateurs de réseau et MVNO ont connu trois mois de hausse, alors que l'envolée des cartes SIM pour machines commence à ralentir.

L'autorité des télécoms a publié son observatoire des services mobiles pour le premier trimestre 2018. À fin mars, le pays (métropole et outre-mer) compte près de 75 millions de cartes SIM (hors communications entre machines). Un nombre en forte augmentation : +360 000 sur le trimestre. Un an plus tôt, il ne grimpait que de 50 000 unités.

Sur l'année, le parc mobile a grandi de 1,9 million de cartes SIM. Ce score important est la plus forte croissance annuelle depuis 2014, selon le régulateur. Pour lui, l'explication est double, tenant toujours aux variations du nombre de forfaits (« post-payé » dans le jargon) et de celui du prépayé. D'un côté, 700 000 nouveaux forfaits ont été ouverts en trois mois (contre 590 000 un an plus tôt), alors que le « reflux » du prépayé ralentit (-33 000 contre -500 000 début 2017).

La tendance est encore plus nette sur 12 mois. L'Arcep recense 65 millions de forfaits, soit 2,8 millions de plus en un an. Face à eux, les cartes prépayées sont 947 000 de moins, tombant à 9,9 millions. Au total, cela donne près de 1,12 carte SIM par habitant.

Un parc mobile de plus en plus actif (merci les forfaits)