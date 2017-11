Le récap' des bons plans du moment, semaine 46

Début de semaine chargé avec la mise en ligne de Firefox 57 Quantum et notre test de l'Amazon Fire TV Stick. En attendant le Black Friday (vendredi 24 novembre), les revendeurs proposent de nombreuses promotions. Voici le récapitulatif de celles mises de côté par notre Team Bons Plans.

Désormais, notre récapitulatif des bons plans ne sera plus publié le vendredi, mais chaque mercredi à 13h37. Vous retrouverez comme toujours les offres les plus populaires du moment, triées par notre équipe.

Fêtes de fin d'année obligent, les salves de promotions approchent chez les revendeurs. Amazon ouvrira les hostilités dès la semaine prochaine avec sa Black Friday Week. D'autres ont déjà mis en place leur boutique de Noël (c'est dans moins de six semaines). Rue du Commerce propose par exemple une remise de 15 % sur une sélection de calendriers de l'avent.

De son côté, Darty propose des packs avec Google Home et des produits Philips Hue à tarif réduit. LDLC baisse le prix de quatre marques de 5 à 15 %. Si vous cherchez un disque dur, plusieurs modèles de 3 à 8 To sont en promotion chez les revendeurs.

Deux fournisseurs d'accès à Internet proposent un abonnement à tarif réduit : une vente privée de la Freebox Crystal à 1,99 euro par mois pendant un an et la Bbox xDSL à 4,99 euros par mois, pendant un an là aussi. Sur la téléphonie, plusieurs forfaits sont également à tarif réduit.

Recevoir nos bons plans par email

Comme d'habitude, voici l'ensemble des offres disponibles triées par catégorie :