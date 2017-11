Amazon Fire TV Stick : une clé HDMI avec un dérivé d'Android TV, pour le prix d'une Chromecast

Alors que les fêtes de fin d'année approchent, Amazon peaufine son offre en France. Pour cela, la société a décidé de commercialiser un premier produit destiné au salon, vendu à moins de 40 euros pour les membres Premium : la clé HDMI Fire TV Stick.

Il y a quelques jours, Amazon a annoncé un nouveau produit sur le marché français, la Fire TV Stick. Si elle prend la forme d'une simple clé HDMI, livrée avec une télécommande, il ne faut pas s'y tromper : il s'agit d'un produit proposé sous un dérivé d'Android TV (Fire OS), consacré à Amazon et ses services.

À mi-chemin entre Chromecast et Shield TV

On peut ainsi la voir comme Shield TV « ultra-light » au prix d'une simple clé Chromecast. Elle est proposée à 39,99 euros pour les membres Prime, contre 59,99 euros pour les autres. Un tarif qui est plutôt celui des box 4K sous Android 6.0 vendues sur Amazon, des modèles de marques comme Xiaomi et sa Mi Box se situant plutôt aux alentours des 90 euros.

Pour ce tarif, la Fire TV Stick intègre un SoC MediaTek (quatre cœurs à 1,3 GHz et GPU Mali 450 MP4) avec 1 Go de mémoire vive et 8 Go de stockage. Du Wi-Fi 802.11ac 2x2 MIMO ainsi que du Bluetooth 4.1 sont de la partie. Elle peut lire des vidéos H.264 et H.265 jusqu'en 1080p à 30 ips.

Côté connectique, par contre, c'est le vide sidéral du fait du format de ce produit qui ne propose même pas un lecteur de carte microSD. L'alimentation est assurée par un du micro USB, un adaptateur secteur (5V, 1A) étant fourni. Il pourra donc facilement être remplacé par le port USB de votre TV.

Il n'existe pour le moment pas de version 4K de ce produit sur le marché français, comme c'est le cas outre-Atlantique, seulement cette « Basic edition ». Mais ses caractéristiques seront bien suffisantes pour la majorité des besoins et des utilisateurs, l'interface de navigation rendant l'ensemble assez pratique puisque pouvant fonctionner sans smartphone.

Pour autant, est-ce que cet appareil est idéal ? C'est ce que nous avons cherché à vérifier.

Une installation simple, mais perfectible