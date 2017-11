Fire TV Stick Basic Edition : la clé HDMI d'Amazon disponible en France, dès 39,99 euros

Amazon se décide enfin à propose sa clé HDMI Fire TV en France. Elle permet de profiter de contenus multimédia sur sa télévision (Prime Video, Netflix, Spotify, etc.), en 1080p maximum. Elle est vendue à partir de 39,99 euros pour les clients Amazon Prime.

Disponible depuis longtemps aux États-Unis, la clé HDMI Fire TV Stick d'Amazon arrive enfin en France afin de proposer une alternative à la Chromecast de Google. Le revendeur ne propose pour le moment qu'une version « Basic » se limitant au 1080p. Pour rappel, un modèle 4K UHD et HDR a récemment été annoncé, mais nous n'y avons pas (encore ?) droit.

H.265 supporté, mais des vidéos en 1080p maximum

Cette clé est animée par un SoC MediaTek (quad core à 1,3 GHz) avec 1 Go de mémoire vive et 8 Go de stockage. Du Wi-Fi 802.11ac 2x2 MIMO ainsi que du Bluetooth 4.1 sont de la partie. Les vidéos H.264 et H.265 jusqu'en 1080p à 30 ips sont supportées. Toutes les caractéristiques techniques sont disponibles par ici.

Une télécommande tout ce qu'il y a de plus basique est livrée dans le bundle. Celle-ci ne permet pas de contrôler sa Fire TV à la voix ou de profiter d'Alexa comme c'est le cas aux États-Unis, l'assistant numérique d'Amazon n'étant toujours pas disponible chez nous.

Amazon précise que « plus de 4 000 applis et jeux » sont disponibles, dont Prime Video, Netflix, YouTube, Spotify, etc. La liste complète des applications est disponible par ici.

39,99 euros pour les clients Prime

La Fire TV Stick Basic Edition est d'ores et déjà disponible pour 39,99 euros pour les membres Prime, contre 59,99 euros pour les autres. Elle vient donc se placer face à la Chromecast de Google dans le meilleur des cas, celle-ci étant tout de même plus ouverte (notamment aux appareils tiers et aux navigateurs), mais livrée sans télécommande.

Les expéditions débuteront demain, précise le revendeur.