Le site Syma Mobile rencontre des soucis, l'opérateur se retranche derrière une « maintenance »

Cela fait maintenant au moins trois jours que le site de Syma Mobile ne fonctionne pas correctement, empêchant les clients de se connecter à leur interface. L'opérateur se retranche derrière une opération de « maintenance », mais le problème semble plus important.

Dimanche matin, le site de l'opérateur virtuel Syma Mobile était inaccessible, un message indiquait simplement qu'il était « en cours de maintenance ». Cela n'est pas forcément exceptionnel, mettre à jour une infrastructure peut parfois nécessiter une coupure du service. Nous avons donc pris notre mal en patience.

Une maintenance de plusieurs jours, un retour partiel

Ce qui est par contre plus étonnant, c'est que la situation était la même toute la journée de lundi et même mardi matin. Le site n'est en effet revenu qu'hier midi, et seulement de manière partielle. Les clients ne peuvent en effet toujours pas se connecter à leur compte My Syma pour gérer leur forfait.

Certaines pages sont toujours « en maintenance », c'est notamment le cas de l'espace client My Syma, excusez du peu. Seule nouveauté : une brochure tarifaire datée du 13 novembre avec une augmentation de la data pour les forfaits à 9,90 et 14,90 euros par mois : elle passe respectivement de 15 et 20 Go à 50 et 60 Go.

Le service presse fait le mort, le service client évoque un « gros souci »