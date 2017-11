Hadopi : 189 condamnations et « de nombreuses décisions attendues dans les mois à venir »

Sept ans après l’envoi de son premier avertissement, la Hadopi vient d’annoncer que plus de 2 000 dossiers avaient été transmis, par ses soins, à la justice. L’autorité insiste sur le fait que les ayants droit se portent parfois partie civile et obtiennent ainsi des dommages et intérêts.

Désormais bien plus discrète, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet n’en demeure pas moins active. Très active même. Voilà quelques semaines, la Rue du Texel a franchi le seuil symbolique des 10 millions de recommandations (par email ou courrier) envoyées aux abonnés dont l’adresse IP a été flashée sur les réseaux peer-to-peer.

Au travers d’un point d’étape, l’institution présente de nouveaux chiffres relatifs à la riposte graduée. Elle ne manque d’ailleurs pas de mettre en parallèle le bilan des douze derniers mois par rapport à celui des sept années qui viennent de s’écouler. L’objectif est à l’évidence de souligner qu’une fois de plus, la Hadopi continue de tourner à plein régime.

La justice opte majoritairement pour des alternatives aux poursuites