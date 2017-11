Bandes-annonces : semaine explosive avec Justice League, Pentagon Papers, Game Night, Burn Out

Cette semaine, la Justice League reprend du service, mais n'aidera la jeune héroïne de Happy Birthdead. Plusieurs drames sont à l'affiche avec Par Instinct, Maryline et Le musée des merveilles. Du côté des bandes-annonces, il y a du suspense avec Pentagon Papers, de l'action avec Game Night ou Burn Out, et... de l'étrange avec Sherlock Gnomes.

Après les Avengers, c'est au tour d'un autre groupe de super-héros de sauver le monde, et plus si affinités : la Justice League. L'occasion de retrouver toute la clique de chez DC Comics, notamment Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg, Flash et Superman. L'action se déroule évidemment après Batman vs Superman où Wonder Woman avait fait son apparition. Justice League obtient une bonne moyenne de 8,7 sur 10 sur IMDb pour le moment.

Dans un registre différent, Happy Birthdead est un film d'horreur dont l'histoire semble inspirée d'Un jour sans fin et de Scream : « Prisonnière d’une boucle temporelle, Tree, étudiante, revit sans cesse le jour de son meurtre. Une journée apparemment banale qui s’achève systématiquement par sa mort atroce. Finira-t-elle par découvrir l’identité de son tueur ? » Les moyennes sont plus basses avec 6,6 sur 10 chez IMDb et 5,5 sur 10 chez SensCritique.

Trois drames, dont deux films français

Si vous préférez les drames, Le musée des merveilles vous tend les bras. On y suit « sur deux époques distinctes, les parcours de Ben et Rose. Ces deux enfants souhaitent secrètement que leur vie soit différente ; Ben rêve du père qu'il n'a jamais connu, tandis que Rose, isolée par sa surdité, se passionne pour la carrière d'une mystérieuse actrice ». Les moyennes sont respectivement de 6,9 et 6,6 sur 10.

Terminons avec deux films français : Par Instinct de Nathalie Marchak avec Alexandra Lamy, et Maryline de Guillaume Gallienne avec Vanessa Paradis. Deux histoires sur des tranches de vie bien différentes : respectivement l'attachement d'une femme pour un nourrisson qui n'est pas le sien, et un voyage initiatique.

Les Pentagon Papers adaptés par Steven Spielberg, Lady Bird prend son envole

Universal Pictures surfe sur la vague des divulgations de documents classifiés pour présenter son prochain film : Pentagon Papers (ou The Post, en référence au journal Washington Post). « Une histoire vraie relatant les premières révélations dans la presse US de secrets d’État [...] Ces révélations concernent les manœuvres de quatre présidents américains, sur une trentaine d'années, destinées à étouffer des affaires très sensibles ». Steven Spielberg est aux commandes, avec Meryl Streep et Tom Hanks dans les rôles principaux. Au cinéma le 28 février.

Le studio présente aussi Lady Bird de Greta Gerwig, dont voici le pitch : « Christine « Lady Bird » McPherson (Saoirse Ronan) se bat désespérément pour ne pas ressembler à sa mère (Laurie Metcalf), aimante mais butée et au fort caractère, qui travaille sans relâche en tant qu’infirmière pour garder sa famille à flot après que le père de Lady Bird (Tracy Letts) ait perdu son emploi ». Dans les salles obscures le 18 avril.

Le spectacle de The Greatest Showman, l'enquête de Sherlock Gnomes

De son côté, la 20th Century Fox présente The Greatest Showman, une biographique sur Phineas Taylor Barnum, « un visionnaire parti de rien pour créer un spectacle devenu un phénomène planétaire ». Une pléiade d'acteurs renommés seront à l'affiche dès le 24 janvier prochain : Hugh Jackman, Michelle Williams, Zendaya, Zac Efron et Rebecca Ferguson.

Paramount Pictures change de sujet avec un film d'animation : Sherlock Gnomes. Décidément, le célèbre enquêteur du 221B Baker Street n'en finit plus d'inspirer les studios de cinéma puisqu'on le retrouve dans plusieurs films et séries. Dans cette histoire, le détective part à la recherche de nains de jardins ayant disparu. Au cinéma le 11 avril.

Game Night, Burn Out : attention où vous mettez les pieds

Chez Warner Bros, la comédie d'action Game Night se dévoile et semble prometteuse pour le moment. Des amis se réunissent régulièrement pour jouer à des jeux de société, mais un soir la situation va déraper lorsque l'un des participants décide d'organiser une fausse enquête criminelle. Alors que son enlèvement semble faire partie du jeu, la situation se complique rapidement. À en croire cette première vidéo, le film recèle d'une bonne dose d'humour noir.

Jonathan Goldstein (scénariste de Spider-Man: Homecoming et Comment tuer son boss ?), ainsi que John Francis Daley sont les deux réalisateurs de Game Night. Jason Bateman (Hancock), Rachel McAdams (Sherlock Holmes), Kyle Chandler (Le Loup de Wall Street), Michael C. Hall (Dexter) et Danny Huston (The Constant Gardener) sont à l'affiche. Il faudra maintenant attendre début mars pour connaitre le déroulement de cette histoire. Affaire à suivre.

Gaumon présente Burn out de Yann Gozlan avec François Civil (Ce qui nous lie), Manon Azem et Olivier Rabourdin. « Tête brûlée, accro aux sensations fortes, Tony ne vit que pour une seule chose : devenir pilote professionnel de moto Superbike. Jusqu'au jour où il découvre que la mère de son fils est liée à la pègre manouche. Seule issue pour la sortir de cet engrenage : mettre ses talents au service des truands. Pilote de circuit le jour, go-faster la nuit, Tony est plongé dans une spirale infernale qui le mène au bord de la rupture... » Sensations fortes et adrénaline sont au programme. Burn out sortira le 3 janvier.

Dark, The Crown et Chasseurs de Trolls arrivent sur Netflix

Netflix dévoile davantage sa série fantastique Dark (elle sera disponible le 1er décembre). « Dans la petite ville de Winden, en Allemagne, la disparition de deux enfants ouvre un abysse qui bouleverse le concept de temps. La question n'est pas de savoir qui a kidnappé ces enfants... mais quand ».

Le 8 décembre, The Crown revient pour une seconde saison : « Alors que le monde change, la monarchie meurtrie doit affronter son passé pour se ménager un avenir ». Une semaine plus tard, le 15 décembre, les épisodes de la seconde saison de la série Chasseurs de Trolls seront disponibles sur la plateforme de streaming.

Comme signalé dans lebrief de ce matin, Amazon prépare une adaptation du Seigneur des Anneaux dans une série se déroulant sur plusieurs saisons. L'histoire se déroulera avant La Communauté de l'Anneau, avec des spin-offs en cas de succès bien évidemment. De son côté, Hulu se penche sur le cas de Hitman.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous signaler les films qui vous intéressent via les commentaires ou bien sur ce sujet dédié aux critiques cinéma de notre forum.