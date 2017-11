Après Snowden et les Shadow Brokers, un climat délétère à la NSA

La NSA vit des temps troublés. Elle n’était pas remise des révélations d’Edward Snowden qu’elle devait déjà affronter une autre menace : les Shadow Brokers, pirates dont l’identité reste inconnue. Dans un climat d’intense suspicion, l’agence américaine semble avoir bien du mal à redresser la barre.

Le moral au sein de la National Security Agency serait au plus bas. C’est ce qui ressort d’un long article du New York Times après différents entretiens avec d’anciens et actuels employés, de tous les niveaux hiérarchiques. Au point qu’une partie des embauchés se laissent désormais tenter par des offres dans le privé.

Pourquoi une ambiance si maussade ? Parce que l’agence américaine enchaine les déconvenues. L’exposition de nombreux secrets par Edward Snowden en 2013 a provoqué en interne une vaste enquête. Et les plaies n’étaient pas cicatrisées qu’une menace encore plus sérieuse survenait avec les Shadow Brokers. Or, autant Snowden pouvait être identifié, autant ces pirates sont toujours auréolés de mystère.

2013, le début de la série noire