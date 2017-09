Connexions chiffrées : l'âge des protocoles VPN en question

Après plus d'une décennie de bons et loyaux services, OpenVPN serait en passe de trouver un remplaçant avec WireGuard. Son concepteur, Jason Donenfeld, estime que l'outil actuel est trop ancien et lourd pour être sûr. Plusieurs services VPN nous répondent avec leurs projets, dont une réécriture du serveur OpenVPN en Rust.

Depuis plusieurs années, OpenVPN est l'outil de référence pour les réseaux privés virtuels de particuliers. Open source, il est constamment scruté par de nombreux développeurs. Au fil des années pourtant, le projet a pris de l'embonpoint, au point de devenir un danger selon Jason Donenfeld, qui ambitionne de le supplanter avec WireGuard (voir notre analyse).

Le dernier événement date de fin juin. Après deux audits professionnels d'OpenVPN, le chercheur en sécurité Guido Vranken a remonté quatre vulnérabilités (rapidement comblées) après une séance de fuzzing, soit l'injection de données aléatoires. Une preuve que l'âge du logiciel est plus un problème qu'une vertu, pour Donenfeld. Nous avons posé la question à plusieurs spécialistes du chiffrement des connexions : OpenVPN est-il toujours fiable aujourd'hui ?

Des lignes de code et des paires d'yeux