Suivi des clients dans les magasins, la question du Wi-Fi n'est pas la seule à se poser

Plusieurs chercheurs français se sont penchés sur la sécurité du Wi-Fi sur les smartphones Android. Même désactivé, il continue d'émettre certains signaux. De quoi permettre un profilage assez précis des clients, une pratique répandue, aux multiples facettes.

Célestin Matte (doctorant), Mathieu Cunche (maître de conférences à l'INSA-Lyon, laboratoire CITI et équipe Privatics d'Inria) et Vincent Toubiana (CNIL) ont publié récemment un rapport posant la question : la désactivation du Wi-Fi peut-elle prévenir un smartphone Android d’émettre des signaux de cette technologie ? Réponse simple : non.

Les auteurs montrent qu’une option permet à la puce Wi-Fi de continuer à travailler : Always allow scanning ou Recherche toujours disponible. Elle permet la détection des points d’accès pour que l’utilisateur n’attende pas quand il réactive le Wi-Fi, mais aussi leur utilisation pour obtenir des informations de positionnement, pour ne pas se reposer uniquement sur le GPS.

« Nous avons dans nos poches des appareils qui communiquent en radio et, lorsqu’ils diffusent des signaux, leur adresse MAC permet de tracer des personnes » nous résume Mathieu Cunche, lors d'un entretien. L'occasion pour nous de faire le point sur les obligations et les pratiques en la matière.

L’adresse MAC au centre du sujet