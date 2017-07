Après 15 ans, la Nuit du Hack à la croisée des chemins

Depuis 2003, se tient tous les ans la Nuit du Hack, l'un des événements de référence du domaine en France. Après une NDH XV regroupant plus de 2 000 personnes, avec une forte reconnaissance publique, l'équipe cherche comment gérer la croissance pour les prochaines itérations.

Les 24 et 25 juin, Disneyland Paris accueillait la quinzième édition de la Nuit du Hack, un week-end de défis et de conférences sur le hacking, qui a attiré plus de 2 200 personnes, contre 1 800 en 2015. Fondé en 2003, l'événement croît d'année en année, avec des soutiens divers du secteur. Ces derniers comprennent des acteurs peu connus pour leur appétence pour le hacking.

L'un des principaux mérites de la Nuit du Hack, et de Hackerzvoice, est de fournir une façade très présentable au hacking, loin de certains clichés. Fondé en 2003, l'événement insiste sur le partage des compétences et la vulgarisation des enjeux de sécurité, même si les archives photo de certaines éditions rappellent les dégâts qu'a causé Matrix sur l'esthétique « hackers ».

Pour Guillaume « Freeman » Vassault-Houlière, le président d'Hackerzvoice, le but est bien de « promouvoir la compétence des gens, un art, une philosophie, des valeurs » autour du hacking éthique. Désormais, de grands groupes soutiennent le rassemblement, dont l'agence de sécurité informatique de l'État (l'ANSSI) et le ministère des Armées, qui apprécient ce point de contact avec une part du monde de la sécurité, notamment pour leur recrutement (voir notre analyse). L'affluence, qui grandit encore après 15 ans, pose la question du format des prochaines éditions.

Une nuit et des épreuves chez Mickey