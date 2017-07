L'ANSSI et l'armée à la conquête des « hackers », une vaste opération de communication

Soutien d'événements « hackers », défenseur des réalités techniques en pleine overdose de « cyberguerre », l'ANSSI est une agence qui s'attire les bonnes grâces de certains hackers. Pourtant, tout est loin d'être transparent chez le protecteur des systèmes critiques français, dont la communication inspire aujourd'hui l'armée.

L'amiral Arnaud Coustillière en polo, devant une immense tête de mort sur fond rouge, reniant le terme « cyber ». Des agents de l'ANSSI en jean, t-shirt et basket, parfois un hand-spinner à la main, discutant avec des « hackers ». Ce sont certaines des images qu'a réservée la Nuit du Hack XV, qui s'est tenue le week-end dernier à Disneyland Paris.

Pour la quatrième année, l'agence de sécurité informatique de l'État soutenait l'événement, qui accueillait plus de 2 200 personnes. L'armée, elle, faisait sa grande entrée sur le thème du « combattant numérique », masquant tant que possible ses logos, dans un format proche de celui de l'ANSSI : deux stands de recrutement avec le grand patron en tenue décontractée, comme tous les agents.



L'amiral Arnaud Coustillière, devant un fond choisi par les organisateurs de la NDHXV - Crédits : Guénaël Pépin (licence: CC by SA 4.0

Depuis quelques années, l'ANSSI mène une communication très offensive à l'égard des « hackers » et du grand public. Elle revendique ainsi des « valeurs communes » avec les hackers éthiques, en plus d'un rôle purement défensif (qu'elle promeut en Europe) et d'une « ADN technique », censés rassurer des spécialistes plus habitués à être criminalisés qu'à collaborer avec l'État. C'est l'une des rares agences à défendre publiquement un chiffrement fort, sans compromis (sans être très suivie par l'exécutif). Autant d'éléments qui ont construit l'image d'une institution « sans ambiguïtés », aujourd'hui dirigée par Guillaume Poupard.

« Le message est que nous faisons partie de cette communauté du hacking. Une administration n'est pas forcément quelque chose de poussiéreux et incompétent techniquement, mais jeune, dynamique, avec une vraie mission » nous affirme ce dernier, à l'occasion de la Nuit du Hack. Un message martelé qui convainc, mais pas tout le monde, tant la défiance a duré entre les autorités et les « hackers ». Pour démêler cette communication et ses effets, nous avons discuté avec l'agence, le ministère des Armées et plusieurs figures du monde du hacking.

Après la criminalisation, la séduction