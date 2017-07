L'incubateur géant Station F ouvre ses portes, un symbole pour la « start-up nation »

Hier, Emmanuel Macron et Xavier Niel inauguraient dans le 13e arrondissement de Paris Station F, un incubateur devant accueillir un millier de start-ups au sein de la Halle Freyssinet, fraîchement réhabilitée. Un projet pharaonique qui attire déjà le gratin de la Silicon Valley.

Hier soir, le président de la République tenait un discours d'entrepreneur, devant un parterre conquis. En plein Paris s'est donc ouvert Station F, « le plus grand incubateur de start-ups du monde », un événement majeur pour la scène numérique française et un symbole de la « start-up nation » qu'Emmanuel Macron appelle constamment de ses vœux, leur promettant récemment dix milliards d'euros de financement. L'ambiance était à la célébration des futures élites de la nation et à leur responsabilité sociale.

L'événement était éminemment politique, un enjeu qui transpirait dans chaque décision de cette soirée, notamment dans le traitement des journalistes. Placés à un étage réservé, avec une vue plongeante sur les invités et la scène, ils étaient identifiés par des badges édités par la « présidence de la République » et non Station F.

Sur et autour de la scène, Emmanuel Macron, Mounir Mahjoubi (secrétaire d'État au Numérique), Anne Hidalgo (maire de Paris) et Xavier Niel écoutaient Roxanne Varza, la directrice du projet et membre du CNNum. Les discours étaient à peine interrompus par des interventions des élèves de l'école 42, l'autre symbole de la nation numérique offert par Xavier Niel à l'État.

Côté start-ups, l'accueil public était sans surprise enthousiaste, la collation et l'alcool de cette « Big Fat Launch Party » aidant sûrement. C'est pourtant maintenant que tout commence pour elles et l'État, qui s'investit lourdement dans le projet, comme nous l'ont répété de futurs locataires et Mounir Mahjoubi, rencontré pour l'occasion.

Une halle reconvertie, des start-ups et des cartons