Bitcoin : SegWit ou Lightning Network pour fluidifier les transactions ?

Depuis le début de l'année, les coûts des transactions via Bitcoin ont été multipliés par 10, la faute à la congestion du réseau, incapable de traiter le nombre grandissant d'opérations que l'on lui demande. Plusieurs options pour le fluidifier sont à l'étude, mais aucune ne fait encore consensus.

Plus le temps passe, et plus le coût des transactions via le réseau Bitcoin pose problème. Sur la journée du 7 juin, BitInfoCharts a relevé une moyenne de 5,5 dollars de frais par transaction, contre 1,32 dollar le 7 mai et 0,35 dollar au 1er janvier. Au 26 juin, il est toujours question de plus de 3,5 dollars.

Cette augmentation rapide n'est pas un bon signe pour Bitcoin. Les utilisateurs du réseau ont pendant longtemps vanté ses mérites en mettant en avant le coût réduit des transactions et leur quasi instantanéité. Si l'argument de la vitesse reste encore valable, à condition d'y mettre le prix, celui du coût devient franchement discutable.

Quelques dollars sur une opération à plusieurs dizaines de milliers de dollars, cela reste une ponction indolore, mais quand il s'agit de payer son café en bitcoins, comme certains rêvaient de le faire il y a quelques années, cela devient une autre paire de manches...

Des blocs trop pleins, des frais de transaction qui explosent

Pour comprendre le problème, il faut revenir sur le principe de fonctionnement de Bitcoin. Des blocs d'une taille maximale de 1 000 ko (un million d'octets) sont générés toutes les 10 minutes. Ceux-ci renferment les informations propres aux transactions, dont les « signatures » des parties concernés.

Cette structure fait que chaque bloc ne peut contenir qu'un nombre limité de transactions (quelques centaines), le poids moyen d'une opération se situe autour de 500 bits, avec une médiane se situant plutôt autour de 230 bits. Quand un bloc est plein, c'est un peu comme dans le métro, il faut attendre que le prochain arrive à quai et espérer avoir une place.

Historique des frais de transaction en bitcoin sur 2017, en dollars - Crédits : BitInfoCharts

Dans le cas de Bitcoin, les transactions ne sont pas traitées dans l'ordre chronologique. Dans le protocole, les opérations pour lesquelles des frais ont été provisionnés ont un accès prioritaire aux blocs. Ces frais sont fixés par l'émetteur de la transaction et sont redistribués aux mineurs qui traitent le bloc.

Depuis le 30 avril, la taille moyenne des blocs se situe au-delà de 975 ko, avec une médiane a 998 ko. Les blocs sont en grande majorité pleins à ras-bord. Les places sont donc de plus en plus chères, ce qui explique l'envolée que l'on peut observer aujourd'hui.

« Eh bien il suffit de faire des blocs plus gros dans ce cas ! »