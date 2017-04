Nintendo dévoile la New 2DS XL, une New 3DS XL sans 3D à 149,99 dollars

À la surprise générale, Nintendo a dévoilé une nouvelle console cette nuit : la New 2DS XL. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une variante de la New 3DS XL, dénuée de son écran 3D. Un modèle qui vient combler un vide dans la gamme du constructeur.

Certains pointent du doigt depuis bien longtemps le design peu aguicheur de la 2DS, lui reprochant son aspect de jouet pour enfants et regrettant l'absence de charnière pour replier la console et la ranger facilement dans un sac. D'autres se plaignent de l'impossibilité d'acheter une 3DS sans écran 3D car ils ne peuvent ou ne souhaitent pas utiliser d'écran stéréoscopique. Trois ans et demi après le lancement de la 2DS, Nintendo vient enfin de mettre tout le monde d'accord.

Adieu 3D !

Le géant japonais vient de lever le voile sur la New 2DS XL. Il ne s'agit pas d'une simple amélioration de l'ancienne 2DS, avec qui elle ne partage désormais quasi plus rien, mais plutôt d'une nouvelle version de la New 3DS XL. Elle reprend en effet la même base technique, avec les mêmes composants internes, mais quelques détails plus visibles changent.

La diagonale des écrans de la New 2DS XL est identique à ce quel l'on peut retrouver sur la New 3DS XL, avec 4,88 pouces pour celui du haut, et 4,18 pouces pour celui du bas, qui reste tactile. La principale différence réside dans le fait que l'écran supérieur n'est plus compatible 3D et affiche donc une définition de 400 x 240 pixels au lieu de 800 x 240 pixels.

Le châssis de la console est également plus compact. On passe de dimensions (console ouverte) de 172,2 x 160 x 20,3 mm pour la New 3DS à 162,5 x 160 x 20,3 mm pour la New 2DS. La nouvelle console est également passée au régime et ne pèse plus que 261 grammes, contre 329 grammes pour son ainée.

Une New 2DS compatible avec les jeux New 3DS

Cette New 2DS profite de toutes les évolutions qui ont été apportées à la New 3DS. Elle dispose donc d'une puissance de calcul supérieure à l'ancienne 2DS et peut désormais lancer les quelques jeux jusqu'ici réservés à la New 3DS, comme Xenoblade Chronicles.

On retrouvera aussi le lecteur NFC intégré pour la prise en charge des figurines et des cartes Amiibo. Pareillement, les boutons ZL/ZR ainsi que le mini-stick analogique C sont désormais de la partie. Si l'ancienne 2DS se contentait d'un seul haut-parleur pour diffuser le son des jeux, la New 2DS elle, dispose d'enceintes stéréo. Elle intègre enfin toujours de sa caméra 3D à l'arrière, pour envoyer des photos ou des vidéos en relief à vos camarades disposant d'une 3DS. Un comparatif technique partiel est disponible par ici.

Le lancement, c'est (presque) maintenant

Nintendo a confirmé que la New 2DS XL sera lancée aux États-Unis et en Europe le 28 juillet prochain, en plein cœur des vacances estivales donc. Un créneau qui devrait lui assurer de ne pas se faire voler la vedette par la future Scorpio de Microsoft, dont le lancement est attendu cet automne.

Côté tarif, le fabricant reste, comme à son habitude, muet sur celui qui sera pratiqué dans nos contrées. À titre indicatif, sachez qu'un prix conseillé de 149,99 dollars a par contre été évoqué outre-Atlantique, contre 199,99 dollars pour la News 3DS XL Pour l'heure, aucun revendeur français ne semble proposer de précommande, mais cela devrait certainement changer dans les prochaines heures.

Dernier détail, contrairement à la New 3DS XL, la nouvelle 2DS sera livrée avec son chargeur et 6 cartes de réalité augmentée. Pour le reste, on retrouvera aussi le traditionnel stylet, et une carte mémoire microSDHC de 4 Go déjà installée dans la machine.