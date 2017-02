Amazon lance Chime, sa solution de communication d'entreprise

Amazon Web Services lance Amazon Chime, une solution de communication d'entreprise tout-en-un, censée éliminer les problèmes habituels des services de réunion à distance. Une version gratuite est proposée, permettant d'utiliser la messagerie et de rejoindre des réunions.

Amazon entre dans l'arène des outils de conférence en ligne. Amazon Web Services vient d'annoncer « Amazon Chime », une solution de communication pour la messagerie instantanée, le partage d'écran, ainsi que les conférences audio et vidéo. Le service entre en collision frontale avec des outils déjà en place, comme Skype for Business de Microsoft (qui remplace Lync depuis début 2015) ou Cisco WebEx.

Sur PC et mobiles, avec quelques fonctions propres

« La plupart des solutions de réunions sont décevantes. Elles sont poussives et difficiles à utiliser » avance Amazon. Le groupe ambitionne donc d'éliminer les soucis de compatibilité logicielle et de supprimer des freins à l'usage. Parmi ceux-ci, il cite la difficulté de savoir qui est effectivement présent, qui est en retard, celle d'entrer un code PIN pour chaque réunion ou de mettre en sourdine une ligne trop bruyante. Autant de problèmes que Chime doit, bien entendu, régler.

Le service, disponible sur PC, Android et iOS, propose une interface unifiée pour toutes les fonctions. À chaque réunion, il est possible de signaler son retard, quand n'importe qui peut mettre en silencieux une ligne bruyante. L'outil fournit également une représentation visuelle des réunions. D'autres fonctions, comme le partage d'écran, se veulent aussi ouvertes à tous.

L'ensemble des contenus est censé être chiffré en AES256, mais Amazon ne précise pas comment est concrètement géré ce chiffrement. Comme les autres fonctions de sécurité (tels que l'authentification des utilisateurs), il est « directement intégré au service ».

Trois éditions, dont l'une gratuite pour les utilisateurs

Il est disponible en trois versions. La première, Basic Edition, permet d'utiliser gratuitement les fonctions de messagerie et de rejoindre des conversations audio et vidéo. La deuxième, Plus Edition à 2,5 euros par mois par utilisateur, ajoute des fonctions de gestion d'entreprise (domaine email, gestion des comptes, Active Directory et 1 Go de messages par membre).

Enfin, la Pro Edition à 15 euros par utilisateur par mois, permet d'héberger des réunions, de gérer jusqu'à 100 utilisateurs avec de la vidéo sur mobile, portable et en salle. Elle est disponible via un essai de 30 jours. L'ensemble est commercialisé via l'interface d'administration d'Amazon Web Services. Il sera bientôt commercialisé via deux revendeurs, Level 3 et Vonage au deuxième trimestre, gratuitement dans certains cas.