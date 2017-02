Razer Blade de 14" : Core i7-7700HQ et dalle 4K UHD en option, dès 2 149,99 euros

Razer vient de mettre à jour son portable Blade de 14 pouces. Il ne s'agit pas d'une révolution, mais d'une évolution en douceur avec un CPU Core i7 de 7e génération et, si besoin, une dalle 4K UHD. Il est dès à présent disponible, à partir de 2 149,99 euros.

Au CES de Las Vegas, Razer a présenté ses Ariana et Valerie, deux projets assez fous (voir cette actualité). Aujourd'hui, le fabricant revient avec une annonce plus pragmatique : une nouvelle version de son ultraportable Blade de 14 pouces.

Kaby Lake débarque, un écran 4K UHD en option

Le châssis tout d'abord reste exactement le même que celui de la génération précédente avec des dimensions de 345 x 235 x 1,9 mm. Idem pour la dalle IPS de 14 pouces de 1920 x 1080 pixels. Alors qu'il était possible d'acheter en option une version tactile IGZO QHD+ de 3200 x 1800 pixels, il est désormais question de 4K UHD (3840 x 2160 pixels), toujours avec la partie tactile. Notez que le poids de la variante avec un écran 1080p baisse légèrement avec 1,86 kg contre 1,89 kg auparavant, tandis qu'il reste à 1,95 kg avec une dalle 4K UHD.

À l'intérieur, le Core i7-6700HQ (Skylake) laisse sa place au i7-7700 HD (Kaby Lake) avec toujours quatre cœurs et huit threads, mais une fréquence un peu plus élevée (voir ici pour toutes les différences). Notez également le passage au chipset HM175 au lieu du HM170, mais les différences entre les deux sont plus que minimes selon Intel. De leur côté, les 16 Go de DDR4 passent de 2133 à 2400 MHz.

GTX 1060 , Thunderbolt 3 , clavier rétroéclairé, etc.

Pour le reste, pas de changement et la GeForce GTX 1060 (avec 6 Go de GDDR5) est toujours de la partie. Nous pouvons également citer le SSD M.2 de 256 Go à 1 To, du Wi-Fi 802.11ac, du Bluetooth 4.1, du Thunderbolt 3 (via un connecteur USB Type-C), deux ports USB 3.0, une sortie vidéo HDMI 2.0, un clavier rétroéclairé (Chroma) pensé pour les joueurs, une batterie de 70 Wh, un chargeur « compact » de 150 x 60 x 22 mm, etc.

Bien évidemment, il est toujours possible d'y brancher un Razer Core. Pour rappel, il s'agit d'un boîtier externe prévu pour installer une carte graphique PCI Express. Celui-ci ne semble toujours pas disponible de manière séparée en France, mais outre-Atlantique on peut le commander pour 499,99 euros.

Disponible dès maintenant à partir de 2 149,99 euros

Côté tarif, il faut compter au minimum 2 149,99 euros pour la version 1080p avec un SSD de 256 Go et 2 699,99 euros avec l'écran 4K UHD et 512 Go de stockage. Les portables sont dès à présent disponibles sur la boutique en ligne du fabricant et ils arriveront chez certains revendeurs à partir du 20 février. Pour le lancement mondial, il faudra attendre le mois de mars.

Razer en profite pour baisser le l'ancien Blade en Core i7 6700HQ avec un écran QHD+, qui est désormais proposé à partir de 2 269,99 euros avec un SSD M2. de 256 Go.