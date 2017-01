Ariana et Valerie : deux projets fous de Razer à base de triple écrans 4K et de vidéo-projecteur

Si Razer n'a pas vraiment de nouveauté à présenter au CES de Las Vegas, la société a décidé de montrer qu'elle ne se tourne pas les pouces. Ainsi elle a dévoilée deux de ses projets : Ariana et Valerie.

L'année dernière, Razer faisait parler d'elle au CES en dévoilant de nouveaux portables et son Core, une solution pour carte graphique externe (voir notre analyse). Pour cette édition 2017, la société a encore décidé de frapper un grand coup avec deux concepts qui n'ont, pour le moment, pas vocation à devenir des produits commercialisés.

3 écrans 4K, une GeForce GTX 1080 : Project Valérie envoie du lourd

Le premier est connu sous le nom de code « Project Valerie ». Pour faire simple, il s'agit d'un ordinateur portable de 17,3" basé sur le Blade Pro, articulé autour d'une GeForce GTX 1080, qui se distingue par le fait qu'il embarque trois dalles 4K exploitant le mode Surround de NVIDIA. La définition globale de l'ensemble est ainsi de 11 520 x 2 160 pixels.

On peut voir la machine fonctionner sur le stand de Razer, mais sans connaître les détails de la démonstration mise en place. Le représentant de la marque se veut rassurant sur les performances du GPU pour alimenter ce trio d'écrans, même s'il est clair qu'il arrivera assez rapidement à ses limites avec des jeux et des réglages très gourmands.

Quoi qu'il en soit, le défi semblait plutôt se trouver sur la conception extérieure de la machine plutôt que sur sa composition. Les équipes ont en effet mis en place un dispositif d'ouverture et de fermeture automatisées dévoilé dans la vidéo de présentation (mais que nous n'avons pas vu fonctionner sur place).

L'épaisseur de l'ensemble une fois la machine fermée est plus importante que celle du Razer Blade Pro, mais du même niveau que les autres modèles de 17" pour joueurs selon Razer, qui ne communique par contre pas de chiffres précis.

Pour rappel, ce n'est pas la première fois que l'on voit une société s'essayer à un portable à trois écrans. C'est notamment l'objectif de Slidenjoy, qui s'est financé sur KickStarter et propose désormais son produit à la vente pour un peu plus de 400 euros actuellement. La livraison est d'ailleurs toujours attendue pour le 1er trimestre 2017.

Projet Ariana : un vidéo-projecteur pour afficher votre jeu dans toute une pièce

Il a ensuite été question du projet Ariana. Ici, on retrouve un vidéo-projecteur qui a pour effet de renforcer le dispositif d'effets « Chroma » de la marque en prolongeant l'image affichée à l'écran, en s'adaptant à la composition de la pièce. Ce dernier point semble néanmoins assez flou, et Razer n'en dit guère plus pour le moment.

On se retrouve ainsi avec une sorte de « Super Ambilight » ou de nouvelle version d'IllumiRoom dont on se doute qu'il aura un coût important par rapport à la plus-value apportée, surtout que l'écran ne devra sans doute pas être placée n'importe comment. Mais là aussi, la société semble surtout tester l'idée et attend de voir les retours, pour ensuite décidé de ce qu'elle doit faire d'une telle initiative.