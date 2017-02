Facebook : le Safety Check permet de proposer de l'aide ou d'en demander

Facebook enrichit son Safety Check avec une nouvelle fonctionnalité baptisée Community Help. Objectif, faciliter les demandes et propositions d’aides quand des évènements graves se produisent.

Facebook indique avoir observé ce qui se passait en temps de crise, comme ceux déclenchant le Safety Check. Ce dernier est un signal émis par l’application mobile pour demander si vous êtes sain et sauf. Il ne s’active normalement que lorsque la zone où vous vous trouvez est touchée par un évènement grave, comme un attentat ou une catastrophe naturelle.

Proposer certains types d'aide ou les demander

De là, la fonction Community Help. Désormais, quand vous vous trouverez dans une zone concernée par le Safety Check, vous pourrez également déclarer que vous proposez de l’aide, ou au contraire que vous en cherchez. Dans les deux cas, il sera possible de préciser de quel type d’aide il s’agit : nourriture, abris, eau, vêtements, équipements pour nourrissons, équipements pour animaux domestiques, transport, etc.

La fonction évoque les opérations #PorteOuverte lors des attentats en France, quand des internautes proposaient un hébergement dans les villes concernées.

Dans un premier temps, le périmètre de Community Help sera limité. D’une part, seuls quelques pays seront concernés pendant les deux premières semaines, pour que Facebook observe la manière dont la fonction est utilisée : États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Inde et Arabie Saoudite. D’autre part, seuls les évènements de type accidentel ou une catastrophe naturelle seront pris en compte, comme un tremblement de terre ou un immeuble en flammes.

Une fois que Community Help est actif cependant, les participants peuvent se contacter les uns les autres directement. Facebook s’occupe en effet de mettre en relation ceux qui cherchent une aide particulière avec ceux qui la proposent. La fonction ne concerne donc pas uniquement les contacts avec qui l’on est amis sur le réseau social.

Un fonctionnement à surveiller

Dans tous les cas, il est clair que Community Help sera observé de près. Facebook se pose en médiateur des ressources dans des évènements graves. Si d’un côté on ne peut que se féliciter d’une initiative qui pourrait fournir une aide véritable dans des situations difficiles, il faudra que le système soit fiable et surtout qu’il n’y ait pas d’abus.

Community Help repose en effet sur Safety Check, à qui il est arrivé de s’activer sans raison, comme récemment à Bangkok. Facebook en profite pour rappeler que le signal ne peut s’activer que si deux conditions sont réunies : un rapport émis par les agences de crises NC4 et iJET, puis un examen des publications qui pourraient l’évoquer.