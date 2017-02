Office 2016 pour Mac s'essaie à la Touch Bar

Via son programme Office Insider, Microsoft propose aux utilisateurs d’Office 2016 pour Mac en mal d’aventure de s’essayer au support de la Touch Bar... S’ils disposent bien sûr de l’un des derniers MacBook Pro.

Historiquement, Office pour Mac n’a jamais été dans les premiers à profiter des évolutions de la plateforme d’Apple. Sur des éléments aussi simples que le mode plein écran introduit il y a plusieurs années (le Dock et la barre de statut disparaissent), il a fallu à Microsoft presque un an pour l’inclure. Pour la Touch Bar des derniers MacBook Pro cependant, la société était sur scène à la conférence Apple pour expliquer qu’Office en tirerait rapidement partie.

Rappelons que la Touch Bar est une zone tactile située au-dessus du clavier des MacBook Pro. Il s’agit en fait d’un écran affichant des contrôles et remplaçant de fait les classiques touches de fonction (F1, F2, F3…). Ces contrôles changent selon le contexte, et chaque éditeur peut choisir ce qui s’y affiche selon les situations.

Un test réservé aux abonnés Office 365 pour l'instant

Dans un billet publié hier soir, Microsoft ouvre les vannes, en tout cas pour les participants au programme Office Insider. Conditions pour y participer, être abonné à Office 365 et posséder l’un des MacBook Pro concernés. La mise à jour sera numérotée 15.31 ou 15.32, la première pour le canal lent, l’autre pour le rapide. Après avoir récupéré et installé quelques gigaoctets, l’utilisateur sera prêt à faire ses premiers tests.

On ne connait pas tous les ajouts de Microsoft dans son support de la Touch Bar. Si l’on s’en tient au billet du 27 octobre dernier, on relève quand même quelques points importants. Sous Word par exemple, les contrôles viennent compléter le Focus Mode, qui permet d’éliminer de l’écran tous les éléments d’interface pour ne plus laisser que le document. Auquel cas, la Touch Bar permet de garder sous la main des fonctions importantes comme copier-coller, le gras, l’italique, les listes ou encore le surlignage.

Contrôle des objets sous PowerPoint, des évènements et pièces jointes dans Outlook

Sous PowerPoint, la Touch Bar peut se transformer en carte des couches pour une diapositive, via un bouton de réagencement des objets. L’utilisateur peut alors sélectionner celui qu’il veut et le déplacer. La barre peut également servir à orienter un élément graphique. Sous Excel, elle permet d’afficher par exemple la liste des dernières fonctions utilisées dès que l’utilisateur entre un signal égal dans une cellule. Les bords et couleurs y sont également disponibles, de même que les graphiques qui semblent les plus adaptés.

Sous Outlook, il est surtout question de fournir les fonctions les plus adaptées au bon moment. Lors de la rédaction d’un courrier, l’application peut ainsi proposer tous les derniers documents pour les insérer sous forme de fichier ou de lien en un appui. Dans le calendrier, depuis la vue « Aujourd’hui », la barre affichera les prochains rendez-vous et permettra de rejoindre une conférence Skype si elle est déjà en cours.

Pas encore de visibilité sur la version finale

Microsoft n’indique pas dans son (court) billet quand la version finale de cette mise à jour sera disponible. L’éditeur ne précise pas non plus s’il s’agit d’un travail en cours – donc avec des évolutions à prévoir dans de prochaines préversions – ou s’il souhaite simplement une dernière série de tests avant de valider les fonctionnalités en l’état.