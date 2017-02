Apple obtient le feu vert pour sa première usine en Inde

Apple a reçu le feu vert du gouvernement indien pour la construction d’une usine à Bangalore. Il s’agit d'une première pour le groupe américain, qui y produira des iPhone. Une véritable opportunité pour Apple, avec un marché chinois en baisse.

Le sort d’Apple en Inde a passé une étape marquante en fin de semaine dernière, avec la confirmation de l’ouverture d’une première usine d’ici trois ou quatre mois. C’est Priyank Kharge en personne, ministre des technologies de l’information, qui l’a annoncé, d’abord au cours d'‘une interview donnée à CNBC-TV 18, puis dans un tweet.

La zone choisie se situe à Bangalore, capitale de l'État du Karnataka. Le ministre se réjouit que l’accord ait été passé, se félicitant de l’impact à venir sur la région, tant en termes d’emplois que de signe d’une Inde qui doit compter sur la scène technologique. La nouvelle usine sera la société taiwanaise Wistron. Selon les résultats obtenus, cet OEM pourrait se voir plus tard confier d’autres responsabilités.

Apple's intentions to make iPhones in Bengaluru will foster cutting-edge technology ecosystem & supply chain development in the state.