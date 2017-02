Apple : un trimestre record, une dépendance toujours plus forte envers l'iPhone

À son tour, Apple a fait le point sur ses revenus pour le premier trimestre de son exercice 2017. Le créateur de l'iPhone affiche une forme insolente, mais dépend de plus en plus de son best-seller, les ventes d'iPad plongeant mois après mois.

Ce n'est une surprise pour personne, mais en ce moment Apple se porte plus que bien. Le géant de Cupertino vient en effet d'annoncer des revenus record pour le premier trimestre de son exercice 2017, avec un chiffre d'affaires de 78,351 milliards de dollars, en hausse de 9 % par rapport à la même période l'an dernier.

iPhone superstar

Cette progression, Apple la doit notamment à celle des ventes d'iPhone. Sur le dernier trimestre, elles ont représenté 54,378 milliards de dollars (+5 % sur un an) pour un total de 78,290 millions d'appareils (+5 % sur un an également). Soit un prix de vente moyen de plus de 690 dollars par terminal écoulé, dont bien peu d'autres constructeurs peuvent se vanter.

Les ventes de Mac suivent elles aussi une courbe favorable, avec une hausse des ventes de 1 % en volume, avec 5,374 millions d'unités, mais aussi de 7 % en valeur, à 7,244 milliards de dollars. La plus grosse croissance se trouve du côté des services (App Store, Apple Care, Apple Pay...) dont les revenus ont progressé de 18 % en un an, à 7,172 milliards de dollars.

Quelques branches de produits voient également leur situation se dégrader, c'est notamment le cas de l'iPad. 13,081 millions de tablettes frappées d'une pomme ont trouvé preneur au premier trimestre, c'est 19 % de moins qu'un an auparavant. Les revenus qu'elles génèrent chutent quant à eux de 22 % pour n'atteindre plus que 5,533 milliards de dollars.

Le son de cloche est le même pour les autres produits matériels de la société, avec pèle-mêle l'Apple TV, la Watch, les iPod et les casques Beats, qui ensemble, voient leurs revenus reculer de 8 %, pour un total de 4,024 milliards de dollars.

Un bénéfice monstre et des prévisions flatteuses

Avec tout ceci, Apple est parvenue à dégager un bénéfice de 17,891 milliards de dollars sur ce seul trimestre, un montant légèrement inférieur aux 18,361 milliards enregistrés un an plus tôt à la même période. Apple dispose désormais de 103,3 milliards de dollars de liquidités disponibles auxquels on pourrait adosser 185,6 milliards de dollars de placements à long terme. Rien que cela.

Pour le prochain trimestre, Apple s'attend à réaliser un chiffre d'affaires compris entre 51,5 et 53,5 milliards de dollars, en hausse comparativement aux 50,6 milliards de dollars enregistrés l'an passé. Apple avait alors comptabilisé une marge brute de 39,4 %, dans trois mois, il devrait plutôt être question de 38 à 39 %. Un léger recul que la firme de Cupertino ne justifie pas.

En bourse, le cours de l'action Apple est remonté de 3 % suite à ces annonces, ce qui valorise la société à environ 655 milliards de dollars. Un chiffre qui a progressé d'un peu plus de 25 % en l'espace d'un an.