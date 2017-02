Lenovo Yoga A12 : un hybride 2-en-1 de 12,2" avec clavier tactile et Android, à 299,99 dollars

La Yoga A12 est une machine hybride qui surfe sur la vague des produits 2-en-1 en se voulant à la fois un ordinateur portable et une tablette sous Android. Vendue 299,99 dollars avec un clavier tactile et un écran de 12,2 pouces, elle souffre par contre d'une partie matérielle un peu légère.

En octobre de l'année dernière, Lenovo présentait ses tablettes Yoga Book de 10,1 pouces qui ont la particularité de disposer d'un clavier tactile baptisé Halo. Elles sont livrées avec Android 6.0.1 ou Windows 10 selon les versions. Aujourd'hui, le fabricant revient avec un nouveau produit dans la même lignée : la Yoga A12.

Clavier tactile Halo comme sur les Yoga Book, mais sans stylet

La diagonale de son écran tactile mesure cette fois-ci 12,2 pouces, mais avec une définition de 1280 x 800 pixels seulement, ce qui est un faible pour ce genre de produit. Le clavier tactile Halo est bien évidemment de la partie, mais sans le stylet qui est livré avec les Yoga Book.

Bien évidemment, un retour haptique est présent lorsque vous tapez sur une touche afin de vous indiquer que la demande a bien été prise en compte. Ce genre de clavier ne conviendra pas à tout le monde, mais permettra tout de même de saisir du texte sans avoir besoin d'un ordinateur à portée de main. C'est d'ailleurs sur ce segment que surfe de genre de produit 2-en-1, une des tendances du CES de Las Vegas de cette année. Le MWC de Barcelone devrait être le théâtre d'annonces du même genre et, cette année encore, nous serons sur place afin de voir ce qu'il en est.

Atom X5 et 2 Go de mémoire vive seulement pour 299,99 dollars

À l'intérieur, on retrouve un processeur Intel X5-Z8550 (Cherry Trail) comme sur les Yoga Book, mais avec seulement 2 Go de mémoire vive au lieu de 4. 32 Go de stockage sont de la partie, extensibles via un lecteur de carte microSD. Enfin, la batterie (capacité non précisée) devrait fournir une autonomie de 13 heures selon le fabricant. Pour le reste, rien n'a été confirmé pour le moment.

Aux commandes, on retrouve Android 6.0.1, mais une mise à jour vers Android 7.0 devrait arriver dans les prochains mois selon Lenovo. Le fabricant annonce un tarif à partir de 299,99 dollars aux États-Unis (elle est disponible en précommande sur Amazon.com), sans plus de précision pour le reste du monde. Pour rappel, le Yoga Book sous Android se trouve actuellement aux alentours de 480 euros, contre 550 euros pour la version avec Windows 10.