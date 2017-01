Replay : déchets, recherche de la vie et livraison de repas

Ces derniers jours, la télévision propose d'assister à des compétitions de sabres laser, de chercher la vie dans le reste de l'univers et de comprendre les podcasts. Elle enquête également sur les méthodes des sociétés de livraison de repas, au coût social qui peut être important.

Combats de sabres laser, Groenland et DIY

Dans l'un de ses derniers épisodes, Consomag revient sur la consommation mobile (appels, SMS et données), avec les dépassements de forfait qu'elle peut engendrer. L'émission s'attarde notamment sur les frais d'itinérance en Europe, qui vont disparaitre au 15 juin 2017, malgré de longues négociations entre institutions. Il est visionnable jusqu'au 1er février. De son côté, Cash Investigation revient sur le business des meubles en kit, jusqu'au 24 février.

De son côté, Tracks a consacré un sujet au ludosport, avec des combats au sabre laser. 33 écoles proposent de le pratiquer dans le monde, avec environ 1 000 « disciples Jedi ». L'épisode est disponible sur Arte+7, la séquence étant visible à partir de 20 minutes 30. En parallèle, Xenius se penche sur les lemmings du Groenland, des rongeurs qui comptent parmi les témoins directs du réchauffement climatique. L'émission est disponible jusqu'au 23 février.

Arte continue sur sa lancée avec un documentaire sur l'usage des plantes pour traiter les sols contaminés. Comment ? Via les plantes « hyperaccumulatrices », capables notamment d'extraire des métaux du sol. Certaines sont cultivées et modifiées activement pour améliorer leurs capacités. La vidéo est visionnable jusqu'au 28 janvier.

Enfin, Tout compte fait s'intéresse au do it yourself (DIY), une mode pas si jeune, mais que les enseignes de bricolage et des acteurs spécialisés se sont appropriés au fil des années. L'émission scrute la manière dont il est devenu un argument marketing, la réalité des gains financiers promis et les inévitables arnaques qui s'immiscent par ce biais. L'émission est en ligne jusqu'au 28 janvier.

La vie des déchets électroniques

Ces derniers jours, Xenius est revenu sur le traitement et le recyclage des millions de tonnes de déchets électroniques que nous produisons chaque année. L'équipe se rend dans un centre de recyclage à Munich. La difficulté dans certains pays d'accéder aux zones de recyclage peut mener à l'incinération quasi systématique de déchets qui auraient pu être réutilisés.

L'un des autres problèmes est l'expédition illégale de ces produits vers des pays d'Afrique, où ils sont « traités » à bas coût, dans des conditions déplorables. Comme le pointe l'émission, le manque de volonté politique dans la lutte contre ces exportations est un élément déterminant. Créer une filière de recyclage efficace est un objectif à atteindre, estime l'équipe, même s'il faut déjà en avoir envie.

L'univers abrite-t-il de la vie ailleurs que sur la Terre ? (jusqu'au 2 février)

Dans un documentaire, France 5 résume les dernières découvertes en matière d'exploration spatiale, notamment celles qui donnent des éléments sur la présence de vie dans le reste de l'univers. L'une des principales avancées récentes est le lancement de la sonde Kepler, qui a débusqué plus de 1 200 exoplanètes, similaires à la Terre. La réponse à la grande question de la vie dans le cosmos pourrait arriver dans les prochaines décennies, estiment les scientifiques interrogés.

L'un des défis de la recherche de vie dans l'espace se heurte à de nombreux obstacles. Les plus importants sont les plus basiques, comme définir ce qu'est exactement la « vie » et de comprendre les signes de son développement. Des missions comme Curiosity donnent des éléments sur des planètes proches, celle-ci ayant par exemple trouvé des traces d'eau sur Mars.

Application pour SDF et montée des podcasts

Pour sa part, Le Tube de Canal+ a consacré deux séquences au numérique. La première concerne Entourage, une application destinée à aider les SDF au quotidien. Elle propose de créer des événements géolocalisés ou de proposer des services aux sans domicile fixe, par exemple une aide juridique. Il s'agit d'une création de Jean-Marc Potdevin, un vétéran de l'Internet français, notamment passé par Kelkoo, Yahoo ou encore Criteo.

Le deuxième sujet est consacré à l'émergence des podcasts, un format qui existe depuis une bonne décennie en France, et qui retrouve un regain d'intérêt médiatique suite au succès de Serial aux Etats-Unis et des initiatives comme Binge Audio en France (voir notre entretien). L'occasion de relire notre large dossier sur le sujet, qui revient sur les difficultés de ces programmes à se professionnaliser.

La guerre des sociétés de livraison de repas

Enfin, l'émission d'enquête Vox Pop a plongé dans la guerre qui fait rage entre les sociétés de livraison de repas. Si de nombreuses entreprises se sont créées, les élus risquent de ne pas être nombreux, quand dans échecs comme celui de Take Eat Easy rappellent la fragilité de ce modèle.

Au centre, se trouvent surtout des livreurs « indépendants », dont la rémunération n'égale pas toujours la charge de travail. L'équipe va notamment à la rencontre de plusieurs entreprises, comme Foodora, qui privilégie ouvertement l'expansion à la rentabilité, secondaire. Comme Uber dans les VTC, l'objectif est de devenir incontournable avant de chercher à dégager des bénéfices.