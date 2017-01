Sur Android, Netflix permet d'enregistrer des vidéos sur carte microSD

Bonne nouvelle pour les clients Netflix qui utilisent un terminal Android : il est désormais possible d'enregistrer des contenus sur une carte microSD afin d'en profiter hors ligne.

Fin novembre, Netflix faisait une annonce attendue par ses utilisateurs : la possibilité de télécharger des contenus afin d'en profiter hors-ligne, aussi bien sur Android que sur iOS. Problème, il n'était alors pas possible de préciser à l'application que les vidéos devaient être enregistrées sur une carte microSD.

Via une mise à jour, c'est désormais possible sur Android. Pour cela, il faut se rendre dans les paramètres de Netflix, puis cliquer sur Emplacement de téléchargement. Deux choix sont alors possibles suivant les terminaux : interne ou carte microSD. Dans le second cas, il faudra accorder une nouvelle autorisation à l'application afin qu'elle puisse accéder à cet espace de stockage. Notez que la société précise que « cette fonctionnalité n'est pas disponible sur tous les appareils », sans plus de détails sur la liste de compatibilité.

Toujours dans les paramètres, Netflix affiche une représentation graphique de l'utilisation du stockage interne et de celui de la carte microSD le cas échéant. On y retrouve l'espace disponible ainsi que la part utilisée par le service. Pour rappel, toutes les vidéos téléchargées par l'application peuvent être supprimées d'un clic depuis ce menu également.

Comme toujours, il est également question de corrections de bugs, mais sans aucun détail supplémentaire. Sur iOS, une mise à jour a aussi été déployée, avec seulement de menus correctifs divers si l'on en croit les notes de version.