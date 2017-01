Android Wear 2.0 : la Developer Preview 5 intègre le support d'iOS

Android Wear 2.0 est dans la dernière ligne droite avant la version finale, qui devrait arriver dans les prochaines semaines. La principale nouveauté est le retour du support des appareils iOS. Les applications compatibles peuvent être désormais soumises sur le Play Store.

La version finale d'Android Wear 2.0 se rapproche. Google vient de mettre en ligne sa cinquième Developer Preview, alors que la seconde édition majeure du système était initialement prévue pour la fin d'année dernière. Pour mémoire, la dernière préversion datait de la mi-décembre et apportait notamment le paiement depuis les applications sur le poignet.

Des montres de nouveau compatibles avec iOS

Cette Developer Preview 5 signe le retour de la compatibilité avec iOS, tant au niveau du système que des applications. Pour qu'une de ces dernières soit compatible, son manifeste doit contenir le drapeau « standalone=true », pour signifier qu'elle n'a pas besoin de smartphone Android. Ces applications pourront notamment identifier un utilisateur via OAuth 2.0 et ouvrir des pages web sur un terminal iOS associé.

Il s'agit clairement de la dernière ligne droite pour les applications, auxquelles le Play Store ouvre ses portes. Celles prévues pour Android Wear 2.0 (niveau d'API 25) et intégrant la Wearable Support Library peuvent ainsi être soumises en tant que version finale sur la boutique de Google. Pour mémoire, elle est arrivée sur le système embarqué avec la Preview 3, en septembre.

Pas de date précise pour la version finale

Cette dernière préversion amène également la navigation dans les actions d'une application via une vue par icônes et émulation de carte hôte NFC. Alors que la version 7.1 d'Android est arrivée en décembre, le retard de la déclinaison Wear correspondante semble indiquer les priorités de Google, à savoir la version principale pour smartphones et tablettes. Dans son billet de blog, le groupe de Mountain View n'indique pas de date précise pour la version finale d'Android Wear 2.0, même si nous pouvons logiquement l'attendre pour février ou mars, si sa publication suit le rythme des préversions.

Pour installer cette dernière Developer Preview, l'entreprise ne propose pas encore de programme bêta pour les montres Android Wear. Il faudra télécharger manuellement une image compatible et suivre les instructions disponibles sur le site de Google, qui impliquent de passer par ADB.