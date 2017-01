Electronic Arts étoffe le catalogue de son EA Access sur Xbox One

Electronic Arts semble avoir décidé de mettre les bouchées doubles pour garnir le catalogue d'EA Access, son bouquet de jeux disponibles par abonnement sur Xbox One. Pour ce faire, l'éditeur compte sur la rétrocompatibilité de la console avec la Xbox 360.

Depuis fin juillet 2014, Electronic Arts propose aux possesseurs d'une Xbox One de jouer à volonté à des titres issus de son fonds de catalogue moyennant un abonnement de 3,99 euros par mois, ou à 24,99 euros par an. Régulièrement de nouveaux jeux sont ajoutés à la liste de ceux accessibles par ce moyen, mais dernièrement, EA a choisi d'augmenter quelque peu le rythme des publications.

La rétrocompatibilité pour garnir le bouquet

Dans un billet de blog, l'éditeur annonce ainsi l'arrivée simultanée de deux titres : Battlefield : Bad Company 2 et Battlefield 3. Ceux-ci ont pour point commun d'avoir été initialement lancés sur Xbox 360 avant d'être ajoutés à la liste des jeux tirant profit de la rétrocompatibilité sur Xbox One. Pour rappel, Battlefield 4 et Battlefield Hardline sont déjà disponibles via EA Access.

Electronic Arts entend également porter le total de jeux ainsi distribués à 40 dans les trois prochains mois. Pour cela, quatre nouveaux ajouts sont prévus : Dead Space Ignition, Skate 3 et Zuma's Revenge, initialement sortis sur Xbox 360 feront leur apparition, ainsi que Madden NFL 17, dans sa version Xbox One cette fois-ci.

Les amateurs de FIFA devront quant à eux attendre encore quelques mois avant de voir le dernier volet de la série débarquer dans le bouquet, les détails n'ayant pas été précisés.

10 heures d'accès anticipé pour Mass Effect Andromeda

Le géant américain entend également profiter de son bouquet pour soutenir le lancement de Mass Effect : Andromeda. Les abonnés pourront profiter d'un total de 10 heures d'essai sur le jeu, afin de se forger leur propre idée. Une durée relativement élevée, qui laisse entendre que l'entreprise est confiante quant à la durée de vie de son jeu.

Cette phase d'essai anticipé s'ouvrira quelques jours avant le lancement. Celui-ci est prévu pour le 23 mars, mais les abonnés EA Access pourront se lancer dans ce nouvel opus dès le 16 mars. Si l'attente vous est insupportable, souvenez-vous que la première trilogie reste jouable sur la console, là aussi via la rétrocompatibilité Xbox 360.