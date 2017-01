Mass Effect Andromeda : lancement le 23 mars

Ca y est, le très attendu Mass Effect Andromeda s'offre enfin une date de lancement que l'on espère définitive. Le rendez-vous est pris pour le début du printemps, et Electronic Arts en profite pour montrer son jeu de façon plus détaillée.

« Ce n'est pas trop tôt », diront certains. Cela fait désormais plus de quatre ans que le prochain volet de la saga Mass Effect est en cours de développement. Annoncé comme jouable fin 2013, avant d'être programmé pour l'automne 2016, puis repoussé au premier trimestre 2017, Mass Effect Andromeda dispose enfin d'une date de lancement plus précise : le 21 mars en Amérique du Nord, et le 23 mars pour l'Europe, sur PC (Windows uniquement), PlayStation 4, et Xbox One. Aucune information n'a filtré concernant un éventuel portage sur Switch.

Enfin des images

Electronic Arts s'était illustré en essayant de montrer le moins d'images possibles de son jeu avant son lancement. La conférence EA Play de l'éditeur en marge de l'E3 2016 n'avait ainsi été agrémentée qu'avec un making-of du titre, un contenu bien léger à quelques mois d'un gros lancement, qui n'avait pas vraiment rassuré les fans. La première phase de gameplay, courte et plutôt fade avait été montrée quelques semaines plus tard lors de la présentation de la PS4 Pro.

Cette fois-ci l'éditeur a été un peu plus loquace avec une vidéo de 2 minutes présentée lors de la conférence NVIDIA au CES. On peut y découvrir l'interface du jeu et certains des aspects concernant la progression du joueur. Celui-ci pourra faire évoluer ses pouvoirs un par un, chacun disposant d'un arbre de talents particulier. Par exemple, un lance-flammes pourra soit être amélioré en réduisant son temps de rechargement, ou bien en se focalisant sur les dégâts contre les cibles blindées.

Un gameplay qui évolue en douceur

Côté gameplay, les phases de combat semblent un brin plus nerveuses que dans les épisodes précédents, sans non plus glisser dans le terrain d'un FPS classique. Ainsi les déplacements restent plutôt lents et les rencontres plutôt permissives. Il n'est en effet visiblement pas question de tomber directement sur un ennemi capable de nous anéantir d'un seul coup si l'on ne fait pas assez attention. Pas de quoi perturber les habitués de la franchise donc.

Le joueur peut également choisir à la volée plusieurs classes de personnages, qui devraient proposer autant de façons de jouer différentes. Ainsi, un soldat pourra par exemple rapidement basculer en sentinelle si le besoin de « sniper » son prochain se fait ressentir, ou bien opter pour un profil d'infiltration, plus adapté aux opérations discrètes. Le reste, nous vous laissons le découvrir en images.