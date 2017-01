Waze améliore sa fonction de recherche sur Android et iOS

Waze vient d'être mis à jour sur Android et iOS, avec quelques nouveautés au programme. Dans tous les cas, cela concerne la fonction de recherche d'un lieu, que ce soit par texte ou par la voix. Dans le même temps, Google Maps et Waze travaillent sur une solution pour vous indiquer si des places sont libres dans un parking.

Waze est une application mobile de navigation par GPS qui a été rachetée par Google. Il y a maintenant plus d'un an que la mouture 4.0 a été mise en ligne, avec un nouveau design. Depuis le service communautaire ajoute de nouvelles fonctionnalités au fil des mises à jour, dont des alertes en cas d'excès de vitesse. Aujourd'hui, Waze revient avec quelques nouveautés.

Trois changements sur la fonction de recherche

Désormais, vous pouvez effectuer une recherche par catégorie (stationnement à proximité, restaurants, hôtels, shopping, etc.), et ce, sans avoir à saisir le nom exact d'un lieu. La recherche vocale s'améliore puisque vous avez maintenant la possibilité de rechercher un lieu avec son nom dans la langue du pays où vous vous trouvez, même si l'application est configurée dans une autre langue. Deux fonctionnalités qui tirent certainement parti de l'intégration de Waze à Google.

Enfin, il est question d'un dernier service : « auto complete distance ». Comme son nom le laisse supposer, il s'agit d'indiquer automatiquement la distance pour rejoindre un lieu en même temps que vous saisissez son nom dans le champ de recherche. Comme toujours, les notes de version évoquent des corrections de bugs et d'amélioration des performances, sans plus de précisions sur ce point.

Maps et Waze veulent indiquer le niveau de saturation des parkings

Il y a quelques jours, nos confrères d'Android Police dénichaient une nouveauté dans Google Maps 9.44 bêta : une indication sur la chance de trouver une place libre dans un parking. Trois niveaux sont annoncés : limitée, moyen et facile. Pour rappel, Waze s'intéresse également à cette fonctionnalité et un accord avait été annoncé avec INRIX en septembre de l'année dernière. Ce genre de service ne devrait donc plus trop tarder à arriver dans Waze ou Maps.