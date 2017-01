Zelda Breath of The Wild sera le dernier jeu de Nintendo pour la Wii U

Il faut se rendre à l'évidence, l'arrivée imminente de la Switch sur le marché signe l'arrêt de mort de la Wii U. Reggie Fils-Aimé, le PDG de Nintendo of America le confirme et précise que The Legend of Zelda : Breath of the Wild sera le dernier jeu maison pour la console.

Cela commence à sentir très fort le sapin pour la Wii U. Après un peu plus de quatre ans de carrière, la machine n'est plus vraiment en odeur de sainteté chez Nintendo. Sa production est à l'arrêt définitif depuis le mois de novembre dernier, après seulement 13,36 millions d'unités vendues au 30 septembre 2016, un triste record pour la marque.

Plus aucun titre en développement chez Nintendo

Il reste néanmoins toujours possible de trouver des exemplaires de la Wii U en magasin (comptez 299,99 euros pour un pack avec Mario Kart 8), d'importants stocks étant encore disponibles un peu partout dans le monde. Mais pour continuer de vendre des consoles, il faut aussi que des jeux soient disponibles.

Dans une entrevue accordée à nos confrères de Polygon, Reggie Fils-Aimé, le PDG de Nintendo of America, explique qu'il ne faut plus attendre grand-chose de la part de l'éditeur. « De notre point de vue "first-party", il n'y a aucun nouveau développement à attendre après le lancement de The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de la vie de la Wii U ». Une déclaration claire qui ne laisse que peu de place à l'interprétation.

Les services en ligne devraient perdurer

Que les possesseurs de Wii U se rassurent, il n'est pas encore question de mettre fin aux services en ligne liés à la console. « L'activité sur Mario Kart et Splatoon est encore significative et nous allons la soutenir », explique Reggie Fils-Aimé. « De notre point de vue, l'arrêt des services en ligne est encore éloigné ». Vous devriez donc pouvoir vous lancer dans des parties multijoueurs de Mario Kart 8 ou de Smash Bros pendant encore un bon moment.

Pour l'heure, il n'est pas question non plus pour Nintendo de fermer l'eShop de la console, ni même de cesser la vente de jeux en magasin. Dans tous les cas, quelques éditeurs tiers développent encore des titres pour la Wii U, et ceux-ci auront encore besoin d'être distribués. Un point que Nintendo ne compte certainement pas empêcher.