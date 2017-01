Consultations en ligne : les (nombreuses) idées des internautes

La consultation en ligne organisée par les députés Belot et Martin-Lalande sur leur proposition de loi visant à généraliser les consultations en ligne (ça ne s’invente pas !) s’est achevée mardi 17 janvier. L’occasion de revenir sur les nombreux avis et propositions émis par les plus de 600 participants à cette opération.

Faut-il généraliser les consultations en ligne de citoyens, à l’image de celle qui fut organisée fin 2015 sur l’avant-projet de loi Numérique porté par Axelle Lemaire ? Pour une écrasante majorité de personnes s’étant prononcés sur cette question, la réponse est « oui ».

300 internautes se sont ainsi dits « d’accord » avec le projet porté depuis plusieurs mois par Patrice Martin-Lalande (LR) et Luc Belot (PS), contre 23 « mitigés » et 7 « pas d’accord ». Si beaucoup y voient l’opportunité d’améliorer le débat parlementaire, quelques-uns craignent que l’impact réel sur la décision publique soit très mince en bout de course.

Un principe qui séduit, mais certaines modalités dérangent

Là où les participants à cette consultation en ligne se sont assez fortement opposés à la proposition de loi organique des deux parlementaires, c’est sur ses modalités concrètes de mise en œuvre. Alors que leur texte prévoit une dérogation pour les déclarations de guerre et les lois relatives à l’état d’urgence, une majorité de participants a demandé une suppression pure et simple de ces exceptions.