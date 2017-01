Evernote 8.0 pour iOS revu en profondeur, mais semble inachevé

Evernote propose depuis peu une nouvelle version majeure 8.0 de son application iOS. L’éditeur a voulu s’atteler à certains des plus gros problèmes remontés par les utilisateurs. Il y réussit partiellement, avec une simplification nette de l’interface. Quelques points restent cependant à revoir.

Le problème principal d’Evernote, en tant qu’application mobile, est qu’elle s’est alourdie avec le temps. Une évolution prévisible puisque l’éditeur a augmenté sans cesse les fonctions, sans forcément proposer une révision de l’interface. C’est ce qu’Evernote 8.0 propose sur iOS, du moins en partie.

Aller à l'essentiel, plus rapidement

La nouvelle version se concentre sur les fonctionnalités principales du service. La nouvelle barre de contrôle en bas de l’écran comporte au centre un gros « + » vert qui ouvre immédiatement l’interface de rédaction d’une nouvelle note. Le curseur clignote déjà dans la zone de contenu, et non dans celle du titre. On appuie, on écrit, on valide. Ce bouton principal peut être appuyé un peu plus longtemps pour faire apparaître un menu, dans lequel on peut alors choisir le type de note (classique, audio, photos et rappels).

Ce recentrage sur la création rapide de notes s’accompagne d’une amélioration générale des performances et d’un lancement d’application plus rapide. L’éditeur a à cœur de se débarrasser d’une réputation « d’usine à gaz » acquise par sa solution avec le temps, avec une plainte revenant régulièrement : trop de fonctionnalités au même niveau.

Enfin des options supplémentaires de classement des contenus

Evernote 8.0 s’attèle également à mettre en place certains ajouts réclamés depuis longtemps. Par exemple, un onglet dédié aux notes permet d’en obtenir un classement par ordre chronologique inverse, afin d’obtenir tout de suite les plus anciennes. La recherche, souvent considérée comme peu efficace, bénéficie elle aussi d’améliorations. Un autre onglet permet d’ailleurs de consulter les dernières recherches lancées, ou même celles qui ont été sauvegardées.

La liste de notes présente en outre des aperçus révisés. Ils se veulent plus représentatifs, avec notamment des options de personnalisation pour la taille (petit, moyen ou grand). Cette liste peut être filtrée rapidement via différents moyens. Par exemple en appuyant sur une étiquette ou en sélectionnant les rappels. L’utilisateur n’a également plus à attendre que la synchronisation automatique se déclenche toute seule : il peut tirer la liste vers le bas pour déclencher l’opération manuellement.

Plusieurs autres aménagements ont été mis en place pour simplifier l’utilisation. Par exemple, une bascule entre les comptes personnels et professionnels via un appui long sur l’onglet Comptes puis en choisissant le compte recherché, le choix rapide de la taille et de la couleur du texte durant la rédaction des notes, l’intégration du Work Chat dans l’onglet Compte ou encore le passage d’un carnet de notes à un autre en appuyant sur le nom du carnet en haut de l’écran.

Evernote 8.0 réarrange l'existant

Malheureusement, il semble manquer quelque chose à Evernote. Le ravalement de façade est clairement bienvenu, l’ensemble est plus rapide et plus léger et l’accès aux fonctions principales beaucoup plus direct. S’il s’agit d’une première étape avant une révision plus profonde, alors Evernote 8.0 est une réussite. Mais si c'est là toute la portée des travaux prévus, ils sont incomplets.

Le souci réside dans la solution apportée : prendre rapidement des notes, synchroniser et ajouter quelques contenus. Pratique, mais ce type de fonction existe dans bien d’autres services. Si l’utilisateur sur iOS ne cherche à accomplir que ces actions, l’application Notes d’Apple peut le faire également. Et c’est là que le bât blesse : il faudrait qu’Evernote propose davantage.

Trop de fonctions réservées à l'offre Premium

Le service le fait effectivement, mais avec un abonnement Premium. Or, comme nous l’avions indiqué en juin dernier, Evernote a révisé la distribution des fonctionnalités, sacrifiant nombre d’entre elles dans la version gratuite pour les basculer dans son abonnement. Qui au passage augmentait de presque 50 %. Mêmes les anciens clients étaient concernés, provoquant la colère d’une partie d’entre eux.

De fait, Evernote 8.0 est dans l’absolu une mouture importante et agréable, mais elle ne change rien sur le plan fonctionnel : elle permet simplement de faire plus rapidement ce qui était déjà en place. Les limitations importantes de la version gratuite sont toujours en place. Dommage, car Evernote a le potentiel d’être bien davantage au vu des fonctionnalités qu’il brasse. Par ailleurs, cette nouvelle version n’est pour le moment disponible que sur iOS. Pas un seul mot sur Android.

L'impact de la polémique sur la vie privée

On rappellera enfin qu’Evernote doit toujours faire face à une vive polémique autour d’un changement sur sa politique de vie privée. Abandonné depuis, il mentionnait la possibilité que des employés de l’entreprise puissent accéder aux données, même si de manière anonyme, pour vérifier le fonctionnement des moteurs d’analyse. Suite à l’importante levée de boucliers, la société avait fait demi-tour, et même annoncé un renforcement des protections déjà mises en place.

En attendant, les intéressés pourront récupérer l’application depuis l’App Store. Attention, elle réclame au moins la version 9.3 d’iOS pour fonctionner.

Notez que certains utilisateurs semblent avoir des difficultés à démarrer l'application. Evernote a indiqué dans une réponse sur son blog que le problème était connu et en cours d'examen.