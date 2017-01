xDSL, FTTH : SFR annonce son Décodeur Plus, dérivé de la Box THD 4K mais plus compact

SFR se penche enfin sur le cas de ses clients en xDSL et FTTH avec le lancement d'un nouveau boîtier multimédia : le Décodeur Plus. Pensé pour accompagner la Box Plus, il dispose du même SoC et de la même interface que l'actuelle Box THD 4K.

Depuis son rachat par Numericable, SFR n'a de cesse de renouveler ses offres, aussi bien sur le fixe que sur le mobile. Les changements sur les équipements sont moins nombreux, mais il y a tout de même eu quelques lancements de ce côté-là : la Zive Box, qu'il faut désormais appeler Box THD 4K, et la « Box Plus » annoncé en juillet dernier par exemple.

Cette dernière est désormais livrée par défaut avec la majorité des offres xDSL et FTTH (fibre jusqu'à l'abonné), alors que sur le câble on retrouve des Box maison tout-en-un. Elle est par contre toujours proposée avec l'ancien boîtier multimédia hérité de SFR et qui n'a donc pas évolué depuis un bon moment : le décodeur Evolution. Ce ne sera bientôt plus le cas.

À partir du forfait Power, une partie matérielle héritée de la Box THD 4K

Car le fournisseur d'accès annonce enfin du nouveau sur ce point avec l'arrivée d'un Décodeur Plus, qui sera proposé aux nouveaux clients à partir du forfait Power (en xDSL et FTTH). Il a choisi de ne pas faire de grande annonce en conviant toute la presse à découvrir son nouveau produit de manière détaillée et en multipliant les communiqués, mais a officialisé les choses via son compte Twitter officiel.

Ce nouveau boîtier est présenté comme étant « le décodeur avec disque dur le plus compact du marché », mais surtout la marque au carré rouge annonce qu'il intègre « le même processeur que sur la Box THD 4K ». Pas de surprise du côté de l'interface puisqu'elle est également calquée sur celle de la Box THD 4K, avec des fonctionnalités comme le Picture in Picture et la possibilité d'enregistrer plusieurs flux vidéo (en fonction de la capacité de la ligne évidemment).

Le #DecodeurPlus SFR a le même processeur que sur la Box THD 4K : 8x fois plus rapide que la Box Évolution 💪 pic.twitter.com/zZaGO1biHp — SFR (@ SFR ) 16 janvier 2017

Disponible pour les anciens clients.... « dans les prochaines semaines »

SFR ne détaille pas la connectique, mais selon nos confrères de N9ws – qui ont visiblement pu assister à une présentation – il faudra se contenter du minimum : sortie vidéo HDMI avec support de la 4K Ultra HD (2.0 avec HDCP 2.2 ?), port USB 3.0, réseau Gigabit, lecteur de carte microSD, prise pour une antenne, sortie audio numérique et connecteur d'alimentation.

Notez que le port USB 3.0 devrait en fait servir à relier le disque dur qui prend la forme d'un petit boîtier placé sous le Décodeur Plus, à la manière de ce que Canal+ avait mis en place avec son Cube S par exemple. L'ensemble sera livré avec une télécommande, qui est dans la même veine que celle livrée avec la Box THD 4K.

Quoi qu'il en soit, le Décodeur Plus n'est pas encore disponible sur le site du FAI. Il faudra donc attendre encore un peu avant d'avoir tous les détails techniques (capacité du disque dur, débit du Wi-Fi, etc.), ainsi que les conditions d'échange pour les anciens clients.

Il faudra certainement être patient puisque, toujours sur Twitter, la marque au carré rouge annonce à un abonné ADSL que cela n'arrivera que « dans les prochaines semaines ». Dans tous les cas, nous ferons le point sur les offres dès que tout sera publié sur le site de SFR et que l'ensemble des documents officiels seront disponibles.