Infomaniak prépare son année 2017 et une offre de stockage en Suisse

Dans sa feuille de route pour 2017, l'hébergeur suisse Infomaniak annonce l'arrivée prochaine d'une offre de stockage en ligne et de sauvegarde de données en Suisse. Une refonte de son espace client est aussi en chemin.

Cette année sera chargée pour l'hébergeur suisse Infomaniak, qui propose notamment l'hébergement de NAS Synology dans ses centres de données suisses. L'entreprise a dévoilé sa feuille de route, qui intègre une refonte de son espace client, d'abord pour la gestion du compte, son offre de NAS, l'espace revendeur, ses offres multimédia et de streaming, ainsi que pour les noms de domaine.

Cette future console d'administration sera accompagnée d'une nouvelle API, comme en proposent nombre d'hébergeurs et registrars. Le renouvellement automatique sera aussi de la partie, tout comme un outil d'appel d'offres pour les revendeurs et partenaires. Pour rappel, ce n'est pas le seul hébergeur qui prévoit une refonte de son interface pour cette année, Gandi travaillant sur sa « v5 » avec une révision de ses offres.

Une offre de stockage et sauvegarde en Suisse

La feuille de route évoque aussi une future offre de stockage en ligne et de sauvegarde, hébergée en Suisse. Elle s'adresse aux organismes qui veulent y synchroniser ou maintenir une copie de leurs données, via l'un des centres de données de l'hébergeur.

L'un des intérêts affichés du pays est le niveau de protection des données, l'un des principaux arguments marketing du service d'emails chiffrés ProtonMail (qui insiste beaucoup sur cet élément). Bien entendu, son placement et la neutralité affichée du pays sont des points importants, alors que la localisation des données en Europe est une requête de plus en plus commune.

La solution d'Infomaniak, dont les prix n'ont pas encore été communiqués, passera au choix par des solutions open source ou payantes. Au lancement, une offre de base gratuite à vie sera tout de même proposée. Il faudra donc voir quand l'entreprise mettra en place l'offre.

IPv6, protection anti-DDoS et API pour les newsletters

L'offre d'hébergement web et classique gagnera le support d'IPv6, de HTTP/2 et de node.js, quand les serveurs gérés (serveurs Cloud managés) seront aussi compatibles HTTP/2. Les serveurs non-gérés, eux, pourront être sauvegardés via des instantanés, même s'il n'y a pas de date précise pour cette fonction. Les offres mail permettront, elles, la recherche dans les journaux.

Une nouvelle protection anti-DDoS est aussi prévue, via un partenariat avec Level3 et les solutions d'Arbor Networks, sur le réseau de Swisscom. Une nouvelle fois, l'hébergeur promet que les données ne sortiront pas de Suisse. Les noms de domaine seront assurables, pour être maintenus en cas d'oubli de renouvellement. L'adresse email du Whois pourra être cachée gratuitement par une autre, changée régulièrement. Une fonction proposée de longue date par des concurrents, comme OVH.

Les nouveautés s'enchainent aussi pour l'outil de newsletter et d'email marketing, qui devront permettre une segmentation avancée des contacts. Une API fera son apparition « dans les mois à venir », avec envoi automatique selon des paramètres personnalisés, par exemple pour répondre automatiquement.

Des outils multimédias revus

Enfin, les offres audio et vidéo à la demande, ainsi que celles de streaming, doivent être dotées d'un lecteur HTML5, ainsi que du support du bitrate adaptatif. L'interface sera aussi revue, promet l'hébergeur, tout comme les statistiques. Du côté de l'offre « à la demande », la qualité vidéo doit être améliorée, l'interface et les statistiques revues, quand l'infrastructure devrait mieux supporter la montée en charge. Les plugins pour les CMS Drupal, Joomla et Wordpress seront également améliorés et les prix baissés, sans plus de détails. Il en coûte aujourd'hui 130 euros par mois pour 500 Go de stockage.

Enfin, les offres de streaming radio et vidéo doivent bénéficier d'un enregistrement plus stable, pour l'export vers FTP ou vidéo à la demande. De nouveaux outils statistiques doivent feront leur apparition, tout comme le partage en temps réel d'une diffusion, via Facebook. Cela alors que le réseau social investit lourdement dans Facebook Live, qui se dote en ce moment du streaming audio et s'enrichit d'outils gratuits pour les équipes, rédactions en tête.