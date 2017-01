Internet des objets : deux députées dressent un premier bilan, 20 recommandations à l'appui

Un rapport de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale propose vingt pistes pour faire émerger une industrie des objets connectés en France. Conception des produits, traitement des données, sécurité, déploiement des réseaux et encouragements publics sont au centre des préoccupations parlementaires.

L'Internet des objets est une chance pour les industries françaises, encore faut-il la saisir. C'est en substance ce qu'affirment les députées Laure de la Raudière et Corinne Erhel dans un rapport dédié, rédigé pour la Commission des affaires économiques. Les deux rapporteures LR et PS, habituées à collaborer, ont mené une trentaine d'auditions, notamment d'opérateurs télécom (Objenious, Orange...), d'équipementiers et de concepteurs d'objets connectés.

Cela donne un rapport nourri de nombreux exemples de produits déjà sur le marché, qui se veut un panorama large des opportunités et des risques que pose l'arrivée de l'Internet des objets, notamment en termes économiques. Ce texte suit de deux mois un livre blanc de l'Arcep, avec l'Agence nationale des fréquences, sur le même sujet. Dans les deux cas, les nouveaux appareils sont considérés comme indissociables du traitement massif des données qu'ils génèrent. Les recommandations des députées sont nombreuses, suivant pour certaines les desiderata des acteurs en place.

Pouvoirs publics et industries doivent s'adapter