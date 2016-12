« Arrêt des services » chez Cyanogen, Lineage prend le relais de CyanogenMod

Cyanogen Inc jette l'éponge et annonce l'arrêt de l'ensemble de ses services... dont CyanogenMod. Cette version communautaire du système d'exploitation revient avec un fork : Lineage. Un changement de nom pour se détacher de la marque « Cyanogen », et qui se veut également un retour aux sources.

La situation est difficile chez Cyanogen Inc (alias Cyngn) depuis plusieurs mois maintenant. Pour rappel, cette société s'occupe de deux projets en parallèle : d'un côté son système d'exploitation Cyanogen OS qui est installé par défaut sur certains smartphones, et de l'autre CyanogenMod qui est porté par la communauté et prévu pour prendre la place d'Android sur bon nombre de terminaux. Cette solution est parfois la seule disponible pour profiter des mises à jour lorsque les fabricants délaissent leurs anciens smartphones et tablettes.

Cyanogen arrêtera l'ensemble de ses services d'ici le 31 décembre

Mi-octobre, la société présentait sa nouvelle orientation et expliquait qu'elle planchait sur un système modulaire intégrable par n'importe quel constructeur, tout en dévoilant un nouvel organigramme. Point important : le poste de PDG changeait de mains et Lior Tal prenait les commandes à la place de Kirt McMaster, un des cofondateurs. Steve Kondik (cofondateur de CyanogenMod), devenait alors Chief Science Officer... avant de quitter l'aventure quelques semaines plus tard.

Juste avant Noël, Cyanogen Inc a publié un nouveau communiqué de presse qui annonce, sans détour, un « arrêt des services ». Un mouvement qui s'inscrit dans le cadre du plan de « consolidation » de la société. En quelques lignes, elle explique que le support de « tous les services et builds nightly » supportés par ses soins sera supprimé au plus tard le 31 décembre 2016. Cela signifie donc que c'est notamment la fin des mises à jour pour Cyanogen OS.

Seule éclaircie au tableau : « le projet open source et le code source resteront disponibles pour tous ceux qui veulent construire CyanogenMod personnellement ». Le lendemain de l'annonce, c'était au tour de CyanogenMod (alias CM, la version communautaire du système d'exploitation) de publier un communiqué sur son blog... Mais celui-ci n'est pas resté en ligne bien longtemps puisque le site de CyanogenMod est désormais aux abonnés absents (néanmoins, une copie est toujours disponible dans le cache de Google).

Lineage : un fork de CyanogenMod

L'équipe de CM explique que la décision de couper l'infrastructure derrière CyanogenMod – qui était gérée par Cyanogen Inc – n'était « pas imprévisible » suite au départ de Steve Kondik. Ce dernier est en effet présenté comme étant le « dernier défenseur [NDLR : de CyanogenMod] à l'intérieur de la direction de Cyngn ».

Afin de continuer à faire vivre ce projet, l'équipe derrière CyanogenMod a donc décidé de lancer un fork, Lineage (ou Lineage OS suivant les cas) :

Your Lineage will finish what you started, Cid — Lineage Android (@LineageAndroid) 24 décembre 2016

L'équipe derrière CyanogenMod explique qu'elle ne souhaite pas continuer à utiliser un nom rattaché d'une manière ou d'une autre à « Cyanogen » à cause « d'une menace de vente de la marque qui se profile au-dessus de nos têtes ». Bref, il faut faire table rase du passé et repartir à zéro, ou presque.

La communauté derrière CyanogenMod ajoute en effet qu'elle a pris les mesures nécessaires afin de proposer un fork de CM, aussi bien du code source que des correctifs qui sont en attente de publication. Dans un fil de conversation sur Reddit, un des membres de Lineage affirme que le code source entre les deux est en tout point identique pour le moment : « LineageOS source == CyanogenMod source ». Dans tous les cas, il s'agit plus qu'un simple renommage affirme l'équipe dans son billet de blog, c'est « un retour aux sources ».

Lineage dispose d'un dépôt GitHub avec les firmwares pour les terminaux mobiles et d'un site web, mais ce dernier est quasiment vide pour l'instant. Dans un billet publié le 24 décembre, elle précise que de plus amples informations seront mises en ligne dès demain, mais sans en dévoiler la teneur.