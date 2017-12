Demain tous développeurs ? Apprenez déjà à bidouiller vos premières applications

« Il faut apprendre à coder ». Une injonction désormais courante, qui cache le plus souvent une volonté de faire de chacun un expert de Scratch ou du trio HTML/JS/CSS. Puisque les vacances sont là, nous avons décidé de vous occuper en vous apprenant à développer de véritables applications, le début d'un nouveau dossier au long cours.

Et si demain, nous devenions tous développeurs ? Une utopie qui semble séduire certains, bien qu'elle n'ait pas vraiment de sens. Certes les entreprises ont besoin de plus en plus de bras côté génie logiciel, et le numérique prend de plus en plus de place dans nos vies, et alors ?

Devenir maître du numérique, sans croire en devenir l'architecte

La conception d'applications reste une science aux arcanes complexes dès que l'on sort de petits outils faciles à réaliser. Elle va d'ailleurs bien plus loin que la seule faculté à apprendre des langages de programmation. Certains passent leur vie à peaufiner cet « art » : code is poetry, après tout.

Face aux mutations en cours, nous avons d'ailleurs bien plus besoin de nous assurer que chacun sache utiliser en conscience l'outil informatique et numérique, ce qui est encore loin d'être le cas, qu'à en maitriser la conception de bout en bout.

Pour autant, comprendre comment la machine et les applications fonctionnent est une bonne chose. Savoir s'en saisir pour résoudre ses problèmes également. C'est d'ailleurs un concept au cœur de la culture des hackers (aka bidouilleurs) et un besoin pour un nombre croissant de métiers.

Car si savoir jouer avec du code informatique et comprendre ses mécanismes de base ne fera pas vraiment de vous des développeurs, cela vous permettra de mieux travailler avec eux. C'est là qu'est le besoin croissant dans une société où l'outil informatique est partout, irriguant tous les métiers, même les plus « simples ».

Demain tous hackers ! (Et le monde sera plus beau)

Comme nous pouvons déjà le faire pour le stockage de vos données en ligne, le chiffrement ou la protection de votre vie privée, nous avons décidé de vous faire découvrir quelques rudiments de programmation. De quoi vous permettre de créer vos premières applications, et pourquoi pas bidouiller des outils qui peuvent vous simplifier la vie.

Pour cela, nous n'allons pas passer par des cours classiques ou un partenariat avec une plateforme dédiée. Les libraires et des boutiques comme Amazon ou la Fnac, sont pleines de livres sur la programmation, le web foisonne de cours (parfois payants) plus ou moins efficaces sur le sujet. Dans ce dossier, nous allons plutôt chercher à résoudre avec vous une série de défis, via des outils et des langages différents (voir notre section dédiée du forum).

Car la première leçon à apprendre est qu'il n'y a pas de solution universelle : à chaque situation son besoin. Et si utiliser Python ou Ruby pour un script peut être une question de choix personnel, opter pour le couple C#/Visual Studio aura son intérêt sur certaines plateformes, alors qu'un site HTML/CSS/JS en aura d'autres.

Découvrons tout cela ensemble !

