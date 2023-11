Les principaux sites pornographiques trafiquent-ils leurs stats pour échapper au DSA ?

Une trentaine d'ONG (dont Access Now, AlgorithmWatch, Avaaz, EDRi et l'European Sex Workers' Rights Alliance) ont écrit à la Commission européenne pour qu'elle désigne les principaux sites pornographiques comme de « très grandes plateformes en ligne » (very large online platforms ou VLOP en anglais), de sorte qu'ils soient encadrés par le règlement sur les services numériques (Digital Services Act, DSA), rapporte Euractiv.

La Commission européenne devrait en effet publier une deuxième liste de VLOP avant la fin de l’année. Or, les portails (français) XVideos et XNXX dénombrent tous deux 160 millions de visiteurs mensuels en Europe en moyenne. C'est bien plus que le seuil des 45 millions à partir duquel les plateformes représentent un « risque systémique » pour la société, et peuvent dès lors être ajoutées dans la liste des VLOP afin, rappelle Euractiv, de « suivre un régime spécifique strict, avec des obligations notamment en matière de transparence et de gestion de ces risques ».

Pornhub a de son côté déclaré 33 millions d’utilisateurs mensuels en moyenne en Europe, xHamster 32, et YouPorn 7,2 millions seulement. Des chiffres dont doutent les ONG, qui les qualifient d' « étonnamment bas, ce qui leur a permis d’échapper temporairement au fait d’être désignées comme de très grandes plateformes en ligne ».

Elles estiment que « ces plateformes tentent activement d’esquiver leurs responsabilités et de ne pas être tenues pour responsables des risques systémiques existant sur leurs plateformes ».

SimilarWeb estime en effet à plus de 2,6 milliards le nombre de visiteurs mensuels (dans le monde entier) de xvideos.com, contre 2,2 milliards pour pornhub.com, 2,1 ceux de xnxx.com, 1,5 pour xhamster.com, et 152 millions pour YouPorn.com.