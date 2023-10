Le nouveau Teams plus rapide disponible pour Windows et macOS

La nouvelle mouture de l’application, relativement attendue, est désormais disponible en version finale pour les deux plateformes.

Comme nous l’avions indiqué, le premier intérêt de cette version « 2.0 » est son amélioration des performances. Le client a été complètement réécrit, abandonnant Electron au profit de WebView2 et React. En moyenne, l’application consomme moitié moins de mémoire, se lance plus vite et se veut nettement plus réactive.

« Le nouveau Teams dispose désormais d'une parité complète pour presque toutes les fonctionnalités, y compris les applications personnalisées, les applications tierces, les salles de réunion, la vidéo 7x7, les files d'attente, les appels RTPC, la recherche contextuelle dans les chats et les canaux, l'affichage croisé d'une conversation sur un canal, et bien d'autres choses encore », indique Microsoft dans son billet d’annonce.

Pour l’instant, la bascule vers cette nouvelle version est manuelle : il faut cliquer sur l’interrupteur situé à gauche dans la barre titre. Dans certaines entreprises, l’apparition de ce bouton est soumise à l’acceptation de l’administrateur. Dans quelques mois, la bascule deviendra automatique. Un calendrier a été fourni aux entreprises selon la configuration utilisée.