Microsoft déploie une préversion du nouveau Teams, présenté comme beaucoup plus rapide

Les utilisateurs de Teams ont reçu – ou vont recevoir – un bouton permettant de tester une préversion attendue de longue date.

Microsoft dit avoir engagé l’entreprise GigaOm pour réaliser des tests indépendants de performances. Les résultats sont à l’avenant : démarrage 2x plus rapide, rejoindre une réunion est 2x plus rapide, changer de canal ou de conversion est 1,7x plus rapide, l’application consomme 50 % moins de mémoire et prend 70 % moins d’espace disque. Il s'agirait, entre autres, des conséquences de l'abandon d'Electron pour WebView2. AngularJS a été remplacé en majorité par React.

Cette préversion embarque également plusieurs changements et ajouts, comme une interface se voulant plus claire (rappelant d’ailleurs le nouvel Outlook), des fils de conversations, des conversations de groupes personnalisables, nouvelle galerie, la possibilité d’utiliser plusieurs comptes et autres.

On est donc manifestement devant une nouvelle mouture majeure, comme si Microsoft avait attendu ce vaste remaniement pour vider la liste des changements réclamés par les utilisateurs.

À noter que la version finale est prévue pour cette année (sans précision) et qu’un travail équivalent est en cours pour Mac.