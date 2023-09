Microsoft fustigée pour certaines pop-ups intrusives invitant à basculer sur Bing

Plusieurs témoignages, pointés notamment par The Verge, font état de fenêtres intrusives apparaissant parfois à l’écran sur les machines équipées de Windows 11. Elles invitent les utilisateurs de Chrome à basculer sur Bing, tout en vantant ses résultats alimentés par l’IA.

Microsoft est proactive dans ce domaine. Il arrive par exemple qu’après l’installation de certaines mises à jour du système, que la question soit posée après le redémarrage.

Cette volonté de mettre en avant Edge et Bing est également visible dans la manière dont le système réoriente vers Edge toutes les requêtes quand elles émanent de la plupart des applications internes. Un point qui va cependant changer en Europe. Pendant un temps, Edge affichait également un message quand on se rendait sur la page de Chrome, invitant à ne pas le faire.

Cette fois cependant, les fenêtres vont plus loin : car elles s’affichent en surimpression (y compris au-dessus de la barre des tâches), quelle que soit l’activité en cours dans Chrome. On pourra certes faire remarquer que Google pousse Chrome dans tous ses services, mais la méthode de Microsoft a franchi un cap que peu ont gouté, car elle ressemble à celle utilisée par certains malwares. On trouve d’autres commentaires agacés sur Reddit.

Interrogée par The Verge, Microsoft a déclaré que les réactions avaient été prises en compte et que cette fenêtre ne s’afficherait plus, l’entreprise souhaitant réévaluer la méthode. Seule une petite partie des utilisateurs semblait concernée (nous n’avons dans notre cas jamais constaté l’apparition de ces messages).

Dans un autre registre, Microsoft fait aussi face à la grogne de certains, suite à l’abandon de Visual Studio pour Mac.