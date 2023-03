Les députés invités à délaisser TikTok, Telegram, Snap, Instagram, WhatsApp, et même Signal

« Dans un geste typiquement français, les principaux législateurs français refusent de se ranger du côté des États-Unis et de pointer du doigt la société chinoise TikTok », ironise Politico.

Un courriel interne adressé cette semaine aux « principaux membres de l'Assemblée nationale » aurait en effet « fortement encouragé » les députés à « limiter » leur utilisation, non seulement de TikTok, mais également de Telegram, ainsi que des plateformes américaines Snap, WhatsApp et Instagram, ainsi que Signal, quand bien même cette dernière est connue pour ne pas conserver de données au sujet de ses utilisateurs.

« Compte tenu des risques particuliers auxquels l'exercice de leur mandat expose les députés utilisant ces applications, nous souhaitons faire appel à votre extrême vigilance et vous recommandons d'en limiter l'usage », expliquent Marie Guévenoux et Eric Woerth, du parti Renaissance d'Emmanuel Macron, et Éric Ciotti, du parti conservateur Les Républicains, tout en encourageant les députés à utiliser le logiciel français WIMI pour la gestion de projets et le travail collaboratif :

« Leur principal problème avec les applications de médias sociaux étrangères est que les lois chinoises et américaines sont extraterritoriales. Les données personnelles recueillies par l'intermédiaire des plateformes - y compris les contacts, les photos, les vidéos et les documents professionnels et personnels - pourraient être utilisées par des services de renseignement étrangers, ont-ils fait valoir dans leur courriel. »

« Les États-Unis sont bien conscients que tous les arguments qu'ils utilisent contre TikTok - à savoir que la loi chinoise est extraterritoriale - font maladroitement écho à ce que les Européens leur reprochent depuis un certain temps », explique Mathilde Velliet, chercheuse en géopolitique des technologies à l'Institut français des relations internationales (IFRI).