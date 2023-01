L’euro numérique sera gratuit et accessible à tous, a annoncé le membre du directoire de la Banque Centrale Européenne (BCE) Fabio Panetta lundi, mais la BCE ne veut pas avoir à garder les données personnelles de ses utilisateurs. « L’euro numérique sera un bien public », a-t-il déclaré au comité des affaires économiques et monétaires du Parlement européen, « il serait donc logique que ses services de bases soient fournis sans frais ».

Si des banques se sont inquiétées que l’euro numérique rende leur offre de service redondante, Fabio Panetta a précisé que la BCE ne proposerait pas de comptes bancaires aux citoyens et ne leur permettrait pas de réaliser directement des paiements programmés et réguliers, puisque son but n’est pas d’entrer en concurrence avec les banques commerciales, rapporte Reuters.

Au contraire, la BCE est convaincue que les intermédiaires supervisés déjà existants et en contact avec les utilisateurs sont les mieux placés pour identifier les meilleurs usages que cet euro numérique pourrait permettre de créer.